Mijo Matić otkrio detalje vjenčanja s atraktivnom zaručnicom: 'Bit će intimno, najslađe'

Četiri mjeseca nakon što je svoju dugogodišnju djevojku, flautisticu Arianu Piknjač, zaprosio tijekom obiteljskog ručka bivši 'Gospodin Savršeni' Mijo Matić i dalje uživa u ljubavnoj idili, a uskoro će sa svojom zaručnicom stati pred oltar.

Iako nije htio otkriti točan datum Mijo je ipak otkrio neke detalje o tom velikom danu. -Bit će kroz dva, tri mjeseca. Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to - ispričao je Matić za RTL. Vjenčanje će se održati u Zagrebu, a Ariana uskoro putuje u Sarajevo u potragu za vjenčanicom. Ni Mijo još nema svadbeno odijelo, no kaže kako se nada da će pred oltar stati u odijelu svijetloplave nijanse. No, po mnogima najbitnija stavka već je riješena.

- Već smo odlučili koju ćemo glazbu. Ariana ima glazbenu obitelj pa će oni svirati na klaviru i violini. Imat ćemo DJ-a. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe - ispričao je Mijo.

Otkrio je i da je trenutno uzbuđen zbog vjenčanja, ali i brojnih poslovnih prilika. - Nama se trenutno puno stvari sada događa. Imamo dosta planova i vlada nam neki kaos. Puno je poslovnih prilika. Ne znaš gdje ti je fokus, je li vjenčanje ili ovo ili ono. Želiš to lijepo obilježiti sa svojim bližnjima, ali život ide dalje. Ovo je samo kruna svega - kaže Matić.

Nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana. - Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme - govori Mijo koji je za kraj otkrio i vidi li se uskoro u očinskoj ulozi.

- Naravno, ali ne sad. Dok ove neke stvari prođu jer puno toga nam se odvija. Ajmo reći, radimo pripremu kroz dvije, tri godine da nam se to dogodi. No opet ne možeš planirati jer ti život donese neplanirano neke stvari. Naravno, razgovaramo stalno o tome. Zato i gradimo sve ovo, koristimo poslovne prilike. Želimo uživati u toj ulozi jednog dana i da možemo biti zajedno i pratiti razvoj djeteta, a ne da te nema - istaknuo je Mijo.

VIDEO Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi