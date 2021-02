Mia Negovetić nakon nastupa u Opatiji: 'Neki bi trebali dvaput razmisliti prije nego komentiraju'

Mia Negovetić na sinoćnjoj je Dori u Opatiji osvojila treće mjesto s pjesmom "She's Like A Dream", a kako nam je kazala prezadovoljna je nastupom.

- Konkurencija je bila vrlo, vrlo jaka, svi su došli dobro pripremljeni i time je moj rezultat još veći. Hvala svima koji su glasali za mene i pjesmu "She's like a dream", rekla nam je Mia kojoj je sama Dora bila spektakularna.

- Jedino što je bilo vrlo malo međusobnog druženja i to je tužno. Mjere su bile zaista stroge. Nadam se da ćemo se osloboditi mjera čim prije, rekla je 18-godišnja pjevačica i dodala kako je ovo bila najjača Dora dosad. No neke su je stvari zasmetale.

- O Albini mislim sve najbolje, zasluženo je pobijedila kao što bi bilo zasluženo i da je Nina ili netko treći. Žalosti me samo činjenica što se nije moglo glasovati onako kako je bilo predviđeno. Dobila sam jako puno poruka i video zapisa da ljudi vrte broj, a poziv se ne registrira. To ne treba nikome, ni Albini ni Nini, ni meni. Nikome. Previše smo se trudili da bi sustav zakazao, koji god razlog da je bio i tko god da je od 14 izvođača ostao zakinut.

Isto vrijedi i za komentare ljudi koje pozivam da komentiraju, konstruktivno pohvaljuju ili kritiziraju jer smo mi naravno izloženi, ali da prije nego objave komentar uvijek dvaput razmisle koji im je cilj, jer komentiraju javne osobe koje se maksimalno daju u ono što rade. Puno komentara je jednostavno neprimjerenih i želim na ovaj način ukazati na to, zbog nas samih i zbog ljudi koji se brinu da budemo to što jesmo i da dajemo to što dajemo. Dakle, kritika da, ne sviđa mi se pjesma ili outfit, isto da, ali nagađanja bez argumenata, vrijeđanja, skriveni pod tuđim imenom, jedno veliko NE. Vjerujem da se većina normalnih ljudi s time slaže, istaknula je Mia Negovetić i dodala kako zasad ne zna hoće li se i 2022. natjecati na Dori, treću godinu zaredom.

- Iduće u planu je Zagrebfest gdje pjevam u duetu s Edijem pjesmu "Ljubav nema kraj", a nakon toga ćemo vidjeti što se tiče daljnjih planova, kazala nam je Mia.