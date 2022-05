Matija Vuica: 'Da na Dori biraju predstavnika od starih pjesama, odmah bih se prijavila'

Naša pjevačica Mia Dimšić večeras od 21 sat u Torinu, 11. po redu, predstavlja Hrvatsku s pjesmom "Guilty pleasure" u prvom polufinalu Eurovizije. Mijin nastup, ali i nastupe ostalih izvođača, komentiramo u emisiji uživo iz studija Večernjeg lista na www.vecernji.hr, i na našim Facebook stranicama.

Naši gosti su glazbenica Ivana Kindl, glazbenica i modna kreatorica Matija Vuica i glazbeni kritičar Hrvoje Horvat. Naš stručni tim secirat će nastupe, govoriti o stylingu natjecatelja, ali i drugim bitnim detaljima iz Torina.

Prije početka Eurovizijske emisije

Emisiju smo počeli s komentarima glazbenice Ivane Kindl zašto se ne želi natjecati za Euroviziju.

- Ne želim ja taj stres, nekako mi se to pretvorilo u emisiju za mlade, što je ok - kazala je Ivana.

A što se traži od mode na Euroviziji?

- To nisu samo lijepe haljine, to mogu biti i kostimi koji prate pjesmu. Ne tražimo samo tko je najljepše odjeven, nego tko je najljepšu priču servirao - komentirala je Matija dalje i nadovezala se na talijanskog pobjednika prošle godine koji je bio "gol".

- Meni je to bilo izvrsno iako je bio gol, bio je totalno osvježenje, bilo je baš fun, pratim ih, imaju strahovito dobre stylinge - zaključila je.

Zatim, komentirali su što se traži na eurovizijskoj sceni.

- Ukupan dojam, osim pjesme, veliku ulogu igra cijela pojavnost, cijela koreografija, poput one Euforije od Loreen, naježila sam se, bilo je fenomenalno - komentirala je Matija dalje, a s njom se složila i Ivana Kindl.

Horvat je pak komentirao da je njemu ove godine Elis Lovrić s No War bila najbolja na Dori.

- Bila mi je najdraži izbor, to je nešto što nadrasta samu Euroviziju - kazao je Horvat.

A kakve su šanse našoj Miji?

- Uh ja se malo bojim, nisam čula većinu pjesama, trebam ih prvo poslušati. Ali slažem se s Hrvojem da je meni Elis bila najbolja, strašno mi se svidjela. Za Miju ćemo vidjet, svi joj držimo fige, Mia je super, ja ju znam, Slavonkica moja, radišna je i želim joj sreću. Ne bih sada prognozirala - kazala je Ivana.

- Meni je isto kao i njima bila favorit, teško je prognozirati zadnje vrijeme. Davno je Eurovizija bila nešto gdje su se slušale divne pjesme. Sad se traži štos, uz pjesmu, neka fora. To su pokazale prošle Eurovizije, da prođe netko na opće iznenađenje - nadovezala se Matija, a slično misli i Horvat.

- Srpski žiri je bio pametniji nego što će biti eurovizijski. Teško je reći, skeptičan sam jer ako je klasična pop pjesma onda mora biti killer, mi smo nekako u sredini, nezamijećeni, vidjet ćemo kako će nastup ispasti - kazao je Horvat.

Hrvoje Horvat i Ivana Kindl složili su se kako im je srpska predstavnica zanimljiva, no Matija se nije složila.

- Po meni je pjesma samo fora, ali nema priču - kazala je Matija.

Politika na Euroviziji?

Posljednjih tjedana Ukrajinci su favoriti.

- Mislim da je to proizvod ratne situacije u Ukrajini. Već prije mjesec i pol dana se počelo pričati o tome. Pjesma je ok, ali situacija bi mogla dovesti do pobjede. Eurovizija je sama po sebi kao film Quentina Tarantina u kojemu nikad ne znaš što će se dogoditi - kazao je Hrvoje Horvat.

Je li Mijina pjesma plagijat?

Posljednje vrijeme se dosta priča o plagijatima.

- To je činjenica, to je istina - odmah je komentirao naš glazbeni kritičar i nadovezao se na pitanje je li Mijina pjesma plagijat?

- Ta pjesma je aranžmanski zamišljena kao Willow Taylor Swift. Da nema nje, ne bi bilo ni ove pjesme. Nešto je zamijenjeno, ali aranžmanski je to Taylor Swift - komentirao je Horvat.

- Možda da mi unesemo sljedeći način, od starih pjesama razne izvođače, uži izbor poslati na Doru pa neka ljudi biraju. U toj konkurenciji bih se odmah prijavila - zaključila je Matija nakon komentara da bi njezin Linđo prošao super na Euroviziji.

Podsjetimo, od večerašnjih 17 pjesama, deset će ući u veliko subotnje finale.

Osim Hrvatske, večeras se za završnicu bore Albanija, Latvija, Litva, Švicarska, Slovenija, Ukrajina, Bugarska, Nizozemska, Moldavija, Portugal, Danska, Austrija, Island, Grčka, Norveška i Armenija.

