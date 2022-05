Emilija Kokić i Claudia Beni prisjetile su se svojih eurovizijskih nastupa i prognozirale: 'Ako Mia loše stoji na kladionicama, to je loš znak'

Sve je spremno za današnji nastupe naše Mije Dimšić koja će sa svojom pjesmom "Gulity Pleasure" pokušati u prvoj polufinalnoj večeri izboriti svoj odlazak u finale. Odradila je već sve proble, a u Torinu je čak i zapjevala na ulici, čime je oduševila slučajne prolaznike.

A kako svoje nastupe u prošlim godinama vide naši bivši predstavnici i što prognoziraju Miji?

"Kada je riječ o kladionicama uvijek bude nekakvih iznenađenja, ali ne znam je li netko baš naglo skočio ako su mu kladionice predviđale loš uspjeh. Kada smo mi nastupali na Eurosongu sjećam se da smo već tada bili favoriti i ja nisam vjerovala jer mi nije bilo jasno kako možemo biti pozicionirani tako visoko. Ako Mia loše stoji na kladionicama bojim se da to nije dobar znak“, rekla je Emilija Kokić za RTL, koja je 1989. godine pjesmom 'Rock me' odnijela pobjedu.

A potom je komentirala i srpsku predstavnicu Konstraktu.

„Poslušala sam pjesmu 'In corpore sano' i samo mogu reći da mi je netko ponudio tu pjesmu prvo bih pomislila da je lud. Pjesma je van svega, teško je se može povezati s Eurosongom, ali upravo to i je nešto zbog čega njoj, ali i cijelom timu skidam kapu. Biti drugačiji, biti svoj, cijela priča je šašava, ali toliko mi je drago vidjeti kada netko ima hrabrost i umjetničku slobodu iza koje stoji. Drago mi je da to Eurosong prepoznaje, a uvijek netko kada tako iznenadi bude i nagrađen“, rekla je i dodala da želi Miji svu sreću.

A 2003. godine hrvatsku je predstavljala i Claudia Beni sa svojim hitom "Više nisam tvoja", s kojom je osvojila 15. mjesto.

"Sami smo radili koreografiju, šivali kostim, to je bio timski rad i tada sam shvatila kako sam i ja timska igračica. U Hrvatskoj sam bila apsolutna pobjednica, dobila sam sve dvanaestice na Dori što mislim da se dotad, a i kasnije, nikada nije dogodilo. Pobjeda mi nije bila ni na kraju pameti jer je konkurencija bila žestoka. Tada sam se natjecala s Ninom Badrić, koja mi je bila ogroman uzor, Majom Šuput, Majom Blagdan, Giulianom… Sve su to velika imena zbog čega pobjedu nikako nisam očekivala", rekla je za RTL i dodala:

"Kostim je još uvijek doma, u ormaru u sobi mojih djevojčica. Tu haljinicu stalno izvlače van, no nisu je još uvijek probale. Premale su, ali stalno mi govore: ‘Mama, pusti nam mamu’! Plešu našu koreografiju s Eurosonga. A sjećam je se i ja. Kako ne bi".

VIDEO: Mia prije večerašnjeg nastupa; 'Bit ću energična i dati sve od sebe, drugo me ne zanima'