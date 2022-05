Simona o svojim rizičnim trudnoćama: 'Nakon prve bebe rekli su mi da ne rađam više jer je moja maternica jako loša'

Simona Mijoković, bivša supruga Ante Gotovca, na svojem se Facebook profilu osvrnula na svoje rizične trudnoće, ali i priznala da bi sve to ponovno prošla. Simona je objavila fotografiju na kojoj drži ručice svoje kćeri.

- Biti MaMa. Ovih dana slušala sam i čitala o jednoj mami i njenoj boli. Moje malo srce još nije cijelo, moje malo srce još nije spremno govoriti o najvećim bolima moga života, mojim najvećim porazima i gubicima, ali spremno je svjedočiti o radosti novog majčinstva – započela je u objavi koju je napisala povodom majčinog dana.

- Kada sam rodila Gabrielu, rekli su mi u bolnici da vjerojatno više nikad neću biti MaMa zbog moje maternice uterus duplex. Ali nakon 11 godina Otac Nebeski pomilovao me kroz dar Života i darovao Joshuu. Tada u bolnici rekli su mi nemojte više biti trudna, na način 'nemojte više rađati' jer vaša maternica jako je loša. Puna rezova i oštećenja od prvog carskog reza i savjetujemo vam da se sterilizirate. Rekla sam jasno 'NE! Gospodin, moj Isus je taj koji daruje. Moj Bog Stvoritelj i Gospodar života i On odlučuje o svemu' – napisala je.

- Već sam svjedočila, i uvijek ću, da kada sam ležala s Joshuom u bolnici, kada su mi ga darovali na prsa, uskliknula sam svom radošću: 'joj, ja bih još bebica.' Rekli su: 'smiri se, što ti je... pa tek si rodila', itd... I srce je reklo odmah da Životu – istaknula je te dodala da je Amalija u njen život došla nakon nekoliko mjeseci

- Iako je trudnoća bila teška, krvarila sam na početku trudnoće od hematoma u maternici, a u 20. tjednu je puknuo rez od carskog od Joshue i prijetila je opasnost i meni i bebici. Opasnost životu. Čvrsto sam vjerovala u Boga koji daruje i vraća k Sebi život – napisala je.

- Iako su prognoze bile teške, nisu obećavale nego su davale suze na lice - opet, rekla sam 'da, živote. Neka mi bude po volji Božjoj'. Carski rez je zarastao čudesno u 26. tjednu, a Amalia Josipa je došla u 36+1, ušle smo u deveti mjesec. Opet su rekli doktori: 'sterilizacija, molim vas, da li želite sačuvati svoj život!?' Moje malo srce tada i uvijek odgovara: moj život je u Bogu. Neka mi bude uvijek i zauvijek po Njegovoj svetoj volji. Ne sterilizaciji! I onda nakon Amalije dođe Zvjezdana - napisala je.

- Znate, svaku trudnoću u 17. tjednu čujem savjet doktora i molbu: 'idite na jedan pregled, dodatni pregled da vidimo je li dijete zdravo'. Uvijek, svaki put, odbijam taj pregled govoreći jasno, zahvalno i radosno: Moj Bog je začetnik, darivatelj, Stvoritelj i Gospodar života. I moje djetešce je već sada savršeno u Njemu upravo onakvo kakvo je On zamislio, želio, savršeno od začeća do kraja! Ne pristajem, i nikad neću pristati, na pretrage o djetetu u mojoj utrobi, da bi doktori ustanovili da li je ono zdravo? Moje dijete je savršeno u Bogu, željeno i darovano od Darivatelja i Stvoritelja i to je više od zdravlja! Svijet kaže, u zdravom tijelu zdrav duh, a moje malo srce će svjedočiti u zdravom i snažnom duhu u Gospodinu tijelo će dobiti sve ono što mu je potrebno i kada su borbe tjelesne... - napisala je te dodala da biti mama znači veliku žrtvu.

Inače, Simona je rodila četvero djece: kćer Gabrielu koju ima iz prijašnjim suprugom Antom Gotovcem te sina Joshuu i kćeri Amaliju i Zvjezdanu koje je dobila sa Stanislavom Mijokovićem s kojim je u braku od 2016. godine.

