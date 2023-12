Mia Dimšić o svojim zubima: Priznala što misli o zlobnim i nepravednim komentarima

Osječanka Mia Dimšić hrvatska je pop-pjevačica i kantautorica koja je najveću popularnost stekla pjesmom "Život nije siv" i predstavljajući nas na Eurosongu 2022. godine u Italiji s pjesmom "Guilty pleasure". Ova 31-godišnja glazbenica gostovala je u novoj emisiji "Zdravlje na kvadrat" gdje je stigla poprilično ozbiljna lica.

– Pa, iako je podne, meni je još rano. Ja ti postanem čovjek oko dva, tri popodne. Mogu spavati deset sati bez problema. Devet mi je, ono, taman. Osam mi je okej, ali može još malo. Čak deset sati u komadu mogu odspavati – priznala je Slavonka.

Otkrila je i koliko neke stvari utječu na nju, a ona na njih ne može utjecati. Ne može djelovati da ljudi nešto ne govore o njoj i ne pišu. – U početku definitivno više. Sad nekako s iskustvom kako ta karijera ide godinama, sve manje i manje. Zapravo sam čak na nekakav bizaran način i zahvalna na tome. Mislim da se ništa u životu ne događa bez razloga – kazala je Dimšić i odgovorila na pitanje o svojem zdravstvenom stanju.

– Pa, ja bih rekla da sam zdrava. Voljela bih reći sa stopostotnom sigurnošću da sam u ovom trenutku, daj Bože, sto posto zdrava, i vjerujem da jesam. Mislim da bih imala neku intuiciju da nisam – rekla je te dodala kako se nosi sa stresom. – Rekla bih dosta dobro, ali onda opet… Sjećam se razdoblja koje je meni bilo dosta stresno, a to je Eurosong. Na površini sam bila jako mirna, a onda, kad sam uzela onaj pametni sat, stres mi je bio sedamdeset i nešto posto. Za tjedan dana, kad sam se vratila u Zagreb, odjednom je bio na 20 posto. To mi je bio prvi signal da postoji neki oblik nošenja sa stresom, internaliziran, kojeg ja nisam svjesna – otkrila je Mia.

Jedno od pitanja bili su i njezini zubi te je odgovorila na pitanje misli li da su neki kolege bili dosta nepravedni prema njoj kada je odlazila na Eurosong a oni su komentirali njezine zube.

– Kad su u pitanju zubi, nikad me nije boljelo, zato što sam jako rano sa sobom riješila te stvari, puno prije nego što sam stupila na javnu scenu. I skužila sam! Nijedna uvreda na račun fizičkog izgleda uopće me ne može dotaknuti, zato što sam sa svojim fizičkim izgledom baš zadovoljna i pomirena. I to želim svima, to je predivno stanje svijesti. Ali, neke druge stvari. Tipa, osjetljiva sam ako netko misli da sam dosadna. Ali ovo na račun “ružna si, glupa si”, pa znam da nisam ni jedno ni drugo pa s tim nemam problem – zaključila je Mia Dimšić.

