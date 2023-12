Voditelj napustio studio, a emisiju odjavio lovac Sven: 'Zaboravio sam što moram reći. Kako ste me uvaliti'

U nedjelju je emitirana nova epizoda kviza 'Superpotjera' kojeg vodi Joško Lokas, a lovački tim čine Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga. Pred ovih petero lovaca mnogi kvizaši žele izaći i pobijediti ih, no ne uspijeva to svima. To se moglo vidjeti i epizodi koja se emitirala sinoć, a pobijediti sve lovce za rukom je pošlo samo natjecatelju Juliju Žigu koji je osvojio 10.000 eura. Julije je bio jedini koji je u sinoćnjoj epizodi osvojio novac, a tim je potezom oduševio publiku i lovce, kao i voditelja. Joško je nakon što je Julije osvojio novce odlučio njega ispratiti iz studija te nije niti odjavio emisiju, nego je zamolio lovce da to učine, točnije Svena.

- Sven, bit ćete večeras zadnji. Odjavit ćete emisiju. Znate kako ide? – pitao je Joško, pa pojasnio lovcu što mora reći:

- Bilo je ovo sve u večerašnjoj Superpotjeri. Vidimo se za sedam dana u novoj emisiji – rekao je Joško, dok je lovac kimao.

- Ja stvarno želim tamo dočekati i pozdraviti još jednom Julija. Svaka čast i od mene, publika će vas nagraditi pljeskom – rekao je Joško pa krenuo prema izlazu.

- Sven, izvolite – dobacio je. No, lovac je priznao da je zaboravio što mora reći.

- Sad sam zaboravio što moram reći, jao. Kako ste me uvaliti – kazao je dok su se drugi lovci smijali, pa improvizirao.

- Ja sam još u šoku od ovog rezultata… - dodao je, pa mu je Morana poručila: 'Pričaj nešto'.

- Ništa, vidimo se u sljedećoj 'Superpotjeri'. Doviđenja, sretno, prodajem ulje – govorio je Sven dok su se drugi lovci smijali, a Mladen i primio za glavu.

Inače, Zadranin Julije Žigo, posljednji večerašnji natjecatelj, poznat je od ranije i lovcima i gledateljima - bio je dio ekipe koja je u Potjeri osvojila najveći novčani iznos (294.000 kuna). Učitelj prirode i biologije osvojio je u prvom krugu 500 eura, ali se odlučio za duel s cijelim supertimom lovaca. Borio se za 10.000 eura i 8 sekundi, s namjerom da novac utroši na fešte.

- Napravit ćemo više fešti. Igrat ćemo sa svih pet, rekao je Julije nakon što je vidio lovačke ponude.

Ni natjecatelj ni lovci nisu znali po dva pitanja, no lovci su za neke odgovore trebali i više... Julije je bio bolji i osvojio 10.000 eura sa šest sekundi prednosti. Nije znao da je sediment tip stijene u kojoj se najčešće skriva nafta – rekao je škriljevac, kao ni da je Rene Descartes u Raspravama o strastima duše tvrdio da je sjedište duše - epifiza. Mladen nije znao da akacije, koje su drugim životinjama previsoke, brste žirafe, a Krešo da je pokrata riječi suspicious koja je postala internetski mem - SUS.

Odličnom igrom do samog kraja brzopotezne potjere Julije je oduševio sve u studiju. Uslijedile su i čestitke lovaca.

