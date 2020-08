Meri Cetinić otvorila dušu: 'Neki me mediji miješaju s kolegicom, to je svinjarija'

Diva hrvatske glazbene scene Meri Cetinić na svom je Facebook profilu prijateljima podijelila ono što joj se tijekom godina često događalo, naime neki su je mediji znali mijenjati s kolegicom Jasnom Zlokić. Povod je jedna križaljka u kojoj je kao pojam bilo njeno prezime, a na fotografiji je bila Jasna Zlokić.

Foto: Facebook

- Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere, novinarka iz našeg poznatog časopisa zatraži intervju, ali da me slika s unučicom, iako je ja nemam, al' ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako 'skitnica' provodi svoje vrijeme u Blatu. Ili, izađe LP s najvećim hitovima osamdesetih i među njima "Samo simpatija" s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema nijedna njena pjesma.... Eto, i na križaljci citatelji trebaju napisati moje ime, iako je na slici Jasna!?.....Sve to slučajno!?.... - napisala je Cetinić.

Glazbenica je ubrzo dobila brojne komentare podrške prijatelja, koji su komentirali kako je to nedopustivo.

- Tko ne zna za Meri Cetinić, nema pojma o domaćoj glazbi. To je zlo ljubomore i zavisti, prije nego neznanja. Jer u Hrvatskoj nema puno glazbenih diva, može vas se nabrojati na prstima jedne ruke - napisala joj je jedna pratiteljica.