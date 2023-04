Mentorica gradonačelnika Svete Nedelje otkrila što joj smeta kod njega: To je malo nepristojno

U nedjelju su natjecatelji "Plesa sa zvijezdama" plesali s članovima obitelj, pa je tako s gradonačelnikom Svete Nedelje Darijem Zurovcem plesala njegova rođakinja mlada balerina Laura Konosić, a plesna mentorica Helena Janjušević u uvodnom videu prije nastupa je objasnila kako je koreografija osmišljena kako bi prikazala kako nas mobitel često previše zaokupi.

- Tematika je ta kako nas mobiteli konstantno odvlače od našeg trenutka sadašnjosti. Dario je točan primjer toga. Čovjek visi na mobitelu non stop, užas, ja mu kažem da je to malo nepristojno - rekla je Helena. Dario je to pokušao okrenuti na šalu i na ovaj Helenin komentar je rekao: - Mailovi, društvene mreže, svašta nešto. Ja sam se u biti sve ove emisije pripremao za lyrical, zato sam toliko tipkao na mobitel. Otkrili ste mi tajnu. Žiriju se svidjelo kako je Dario napredovao i bili su zadovoljniji plesnim umijećem koje je pokazao u sinoćnjoj emisiji.

- Sve, apsolutno sve mi se svidjelo. I koncept nastupa i priča s kojom se svi možemo poistovjetiti. Helena tebe moram pohvaliti, ali tebe Dario moram najviše pohvaliti. Tko je ovaj Dario? Zadrži 100% ovog Daria jer ovo je najbolji. I sve će biti dobro - poručila mu je Franka Batelić. I najstroži član žirija Marko Ciboci je imao komplimente za ovaj plesni nastup.

- Standard možda nije dobra opcija za tebe, latin još manje, a lyrical je tvoja opcija. Sve pohvale za mentoricu, ja se ne bih složio da si bio mekan, ali sve u svemu ovo je od ružnog pačeta do možebitno nečeg vrlo vrlo plesno lijepog - kazao je Marko.

- Čista je činjenica da ste nas kupili, to je bilo toliko dobro otplesano. Opet onaj sklop svega i dobro otplesano i odigrano. Ovo je tvoj najbolji ples dosada i mislim da to možeš primijeniti dalje - zadovoljna je bio i Igor Barbarić. Osvojili su liričnih 34 boda žirija.

Kada smo uoči početka nove sezone "Plesa sa zvijezdama" razgovarali s Darijem rekao nam je kako voli ples.

- Mogu reći da volim plesati i okolina uglavnom misli da sam dobar na plesnom podiju, no prema mojoj procjeni, imam gomilu prostora za napredak i želio bih naučiti čim više plesnih koraka. - kazao je i osvrnuo se i na moguće kritike.

- Rekao bih da sam posvećen tip i vrlo uporan. Cilj mi je naučiti maksimalno dobro plesati te proširiti znanje i vještine u plesu. Vjerujem da će rezultat doći isključivo upornim radom i posvećenošću. Već mi je sada to zabavno i puni me pozitivom, tako da se spojilo ugodno s korisnim. Kritika je bilo uvijek, pogotovo otkad sam u politici, naučen sam da sam kriv za sve i zaslužan ni za što, tako da sam po tom pitanju hladne glave. Siguran sam da ih neće nedostajati ni od žirija ni od drugih, ali na sve sam spreman i kritike će me samo natjerati da budem bolji. - rekao je Dario tada.

VIDEO Dečki iz Leta 3 oduševili nastupom u Poljskoj: 'Vi ste ludi! Mi ćemo vas zaštititi snagom ljubavi!'