Melina Džinović odlučila promijeniti prezime, ovako se sada preziva

U regiji je odjeknuo razvod pjevača Harisa Džinovića (72) i njegove supruge Meline Džinović (43) nakon više od dvadeset godina ljubavi i deset godina braka. Melina je odlučila da će promijeniti prezime i da se ne želi više prezivati kao pjevač. U braku su dobili dvoje djece, 20-godišnju kći Đinu i dvije godine mlađeg sina Kana.

Djeca su ostala živjeti s ocem u njihovoj vili na Senjaku, dok se Melina iselila iz zajedničkog doma još prije godinu dana, javljaju regionalni mediji. Saznali su i kako Melina ne želi zadržati Harisovo prezime, već će vratiti svoje djevojačko - Galić. Modna dizajnerica čeka da formalno promijeni dokumente te da dobije papir o službenom razvodu.

Melina i Haris svoju ljubavnu vezu započeli su 2002. godine dok je ona bila studentica. Kako je ranije pričao pjevač, ovaj sad već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture. Vjenčali su se 12 godina kasnije, u ljeto 2014., na luksuznoj jahti usidrenoj blizu Dubrovnika. Inicijativa za razmjenu bračnih zavjeta došla je od Melinine kume Slavice Eccleston, hrvatske manekenke i bivše supruge nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea.

Vijest o razvodu supružnika koji su godinama slovili kao jedan od najskladnijih parova odjeknula je kao bomba. Podsjetimo, Džinović je odlučno prekinuo šutnju vezanu uz svoj razvod s Melinom, a kako tvrdi, razlog tome je upravo Melinina nevjera. – Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju... Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji dozna – rekao je Haris i dodao potom: – Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao. Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja biti s tobom – izjavio je Džinović za IN Magazin dok je nedavno boravio u Zagrebu gdje je nastupio u jednom noćnom klubu.

– Melina je godinu i pol dana s tim muškarcem. Zna se po gradu tko je, ali nitko ne želi širiti priču iz nekih razloga... Njihova kći Đina prilično je upućena u događanja i detalje iz mamina života. Koliko znam, ona zna za maminu vezu – ispričao je jedan izvor za Telegraf.

Nedugo nakon toga, pojavio se izvor koji je progovorio za Kurir i otkrio da je pjevač također imao avanturu. Haris je imao neobaveznu vezu s javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od njegove bivše supruge. S njom se viđao u vili kada Melina i djeca nisu bili kod kuće.

- Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme - rekao je izvor za regionalni medij.

- S jednom je mjesecima bio u kombinaciji. Ta djevojka je zgodna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovom mobitelu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi - zaključio je izvor.

