Slavna glumica bila je seks simbol, a zbog prevaranta asistenta spavala je na kauču i zapostavila sina

Tijekom bogate filmske karijere slovila je za seks simbol i muškarci su se otimali za njezinu pažnju, a pred kraj života Gina Lollobrigida je proživljavala dramu te je sa žaljenjem gledala na neke svoje životne odluke. Nije nikada skrivala kako je slaba na mlađe muškarce, a jedan od njih na kraju je iskoristio Gininu naklonost i opljačkao ju je. U studenom prošle godine je Andrea Piazzolla (36), koji se preselio k Gini nakon što je s 21 godinom došao u njezinu kuću u potrazi za poslom, osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu nakon što je proglašen krivim za krađu milijuna od zvijezde prije njezine smrti prošle godine.

Piazzolla, koji je isprva za slavnu glumicu obavljao određene zadatke i poslove, uskoro je postao nezamjenjiv kao njezin osobni asistent, a kasnije je optužen da je prevarom glumici pokušao oduzetu imovinu, novac, automobile i nakit. Uz svoju ružičastu palaču s deset spavaćih soba na Appian Way u blizini Rima, Gina je posjedovala još tri stana u gradu, kuću u Monte Carlu, umjetnički atelje u Toskani, plus nakit, slike, skulpture i starinski namještaj u vrijednosti od pet milijuna eura. Kada je u dobi od 95 godina preminula od zatajenja bubrega, većina Gininog imetka od 10 milijuna eura bila je potrošena. Ružičasta vila, koja je sada zapuštena i oronula, uskoro će ići na prodaju kako bi se otplatili dugovi koji su ostali nakon njezine smrti, a većinu njih napravio je njezin mladi asistent.

Njezin sin Milko Škofic, koji svoju majku nije vidio pet godina nakon što je Piazzolla preuzeo sve veću kontrolu nad njezinim životom i poslovima, teško se nosio sa cijelom situacijom i u trenutku njezine smrti bio je uz majku. - Jedna od zadnjih stvari koje mi je rekla bila je 'sve sam krivo napravila - kaže Milko u svom prvom, ekskluzivnom intervjuu o majčinoj smrti, piše Daily Mail.

- Bila je jako, jako emotivna jer me dugo nije vidjela. Mislim da je u tom trenutku shvatila sve što je izgubila i da je živjela u laži. Stalno je govorila: "Ne, ne, ne". U tom periodu često je bila bez svijesti i spavala je i pokušavao sam shvatiti što je htjela reći gledajući njezine oči. Ne znam je li znala da sam bio pored nje. Držao sam je za ruku. Umrla je sljedeći dan nešto prije podneva - rekao je Milko. Ne skriva bijes prema Piazzolli i naziva ga kukavicom.

- Ta kukavica nije bio uz nju u posljednjim momentima. Uzeo joj je sve i odjednom, kad je dan prije smrti vidio da nije pri svijesti, otišao je i više se nije vraćao - rekao je Milko vidno potresen. Koliko god ga je njegova velika majka ponekad znala izluđivati, on ju je jako volio. - Taj je prevarant vrlo brzo shvatio da će, ako joj laska, dobiti ono što želi. Dakle, laskao joj je. Kad bi joj se obraćao, gotovo bi klečao pred njom. Ne znam je li njihov odnos bio seksualni.- ispričao je Ginin sin. Kada mu je majka preminula otišao je u njezinu vilu kako bi uzeo odjeću u kojoj će je pokopati. Piazzolli mu je otvorio vrata, predao ključeve od kuće i otišao je u svojoj Tesli.

- Prvo čega se sjećam kad sam otvorio vrata bio je miris plijesni. Kuća je bila u neredu - prljava. Nije čišćeno godinama. On je tamo živio, sa svojim djetetom i ženom na katu u nekakvom stanu koji su sami napravili. Moja je majka spavala na kauču na razvlačenje u sobi u prizemlju. Bio je tu golemi televizor s dva velika zvučnika. Nosio ju je na kat u kupaonicu. Možete li to zamisliti? Kupio je sebi Teslu, ali joj nije htio ugraditi dizalo. Iz vile je uzeo većinu stvari. Otišao sam na kat uzeti jednu od njezinih haljina i vidio jedan od njezinih fotoaparata. Oboje smo dijelili strast prema fotografiji. Uzeo sam taj aparat i odlučio sam ga staviti u njezin lijes jer je obožavala fotografirati - ispričao je u intervju.

Kada je objavljena oporuka glumice njezin sin je saznao kako je Gina svoje imanje ostavila njemu i Piazzolli te je ostalo i nešto novca.

- Nisam mogao misliti na svoju majku - nisam mogao tugovati za njom jer sam pokušavao izdržati. Bilo je ludo. Taj je monstrum svaki dan dolazio u televizijske emisije govoreći: “Sin ju je ostavio samu. Ja sam bio jedini koji je mario za nju”. Svaki dan su me vrijeđali. Trebao sam odmah na početku ući u tu kuću i izbaciti ga s imanja. Ali kad sam shvatio da je on potpuno manipulirao, rekao sam sebi: "Učinit ću to na legalan način - izjavio je Milko. Njega je Gina dobila u braku sa slovenskom liječnikom koji se također zvao Milko i za kojeg se glumica udala 1949. godine,. Suprug joj je uskoro postao menadžer, ali nije se mogao nositi sa svim udvaračima svoje supruge i par se rastao 1971. godine. Svoju majku Milko opisuje kao velikog borca i uvijek je dobro znala što želi, a priznaje kako su oboje bili tvrdoglavi što ih je dovodilo do sukoba.

- Za moju majku stvarnost je bila poput holivudskog scenarija. Ako je htjela urediti istinu, to je i učinila - kaže Milko. Dodaje kako je prema Piazzolli postao sumnjičav 2011. godine kada se s Ginom vratio u Rim iz New Yorka. Milko, koji je imao kuću na majčinom imanju u kojoj je živio sa ženom i sinom, prisjeća se dana kada je čavrljao s majkom u njezinoj kuhinji i kad je ušao Piazzolla.

- Piazzolla je ušao u kuhinju i rekao kako je konačno uspio sklopiti mir između mene i majke. Pitao sam se o čemu on to priča, moj odnos s majkom je bio dobar. Moja majka je pala na njegove romantične geste, a uskoro je Piazzolla postavio bravu na vratima koja su nas dijelila u vrtu. Živio sam blizu svoje majke u slučaju da me zatreba. Moj sin je tamo odlazio svaki dan i viđao sam je kad god nisam bio odsutan zbog posla, ali odjednom nismo više mogli podnositi ponašanje njezinog asistenta. Kada sam nazvao majku da je pitam što se dovraga događa, izmišljala je svakakve isprike ili, kad bih nazvao, on bi podignuo slušalicu i rekao mi da nazovem kasnije. Sada znam da ju je izolirao od nas. Sada žalim što nisam bio uporniji i što nisam više bio prisutan uz nju. - rekao je Milko. Postao je jako sumnjičav kada je 2013. godine saznao da je Piazzolla otpustio poslugu svoje majke te da je potrošio 100 tisuća eura na nekakav automobil, a prijatelji glumice Milku su se žalili kako je više ne mogu dobiti na telefon niti je posjetiti.

- Rekla mi je tada kako je Piazzolla genije jer kupuje automobile i onda ih prodaje. Rekao sam joj da je iskorištava, ali nisam znao koliko je to loše. Kupio je Ferrari vrijedan 300.000 eura novcem moje majke, prodao ga za 200.000 eura i stavio novac na račun svojih roditelja. - ispričao je Milko. Milko je smatrao da na sudu mora podnijeti zahtjev za zakonskog skrbnika koji bi vodio poslove njegove majke. Povukao je svoju prijavu kada mu je majka ponudila mjesto u upravi svoje tvrtke, ali sljedeći tjedan se predomislila i uskoro je deložirala Milkovu obitelj iz kuće na njezinom imanju.

Kad je njegova majka bila u bolnici 2017. godine, primio je pismo od njezinog odvjetnika u kojem je pisalo: 'Čiste savjesti osjećam se dužnim reći vam da je vaša majka vrlo, vrlo bolesna. Morate je doći vidjeti'. Tada Milko na sudu podnosi zahtjev za zakonskim skrbništvom nad majkom i taj zahtjev je prihvaćen dvije godine kasnije kada Milko upozorava sud kako je njegova majka žrtva manipulacije svog osobnog asistenta. Gina je 2017. godine sastavila oporuku, ne znajući kako je veći dio njezinog bogatstva već u tom trenutku potrošio Piazzolla.

- Tek kad sam vidio njezine bankovne račune u Monte Carlu kao dio istrage, shvatio sam da ju je ovaj tip upravo potpuno opljačkao. Sedam dana u tjednu godinu dana uzeo bi kreditnu karticu njezine tvrtke u 3 sata ujutro ili u neki takav ludi sat i podigao 1500 eura - ispričao je Milko. Za sada, Piazzolla ostaje na slobodi, a suočava se i s optužbom za pranje novca i prijevaru. Milko nije još siguran hoće li osporiti majčinu oporuku i bijesan je što su Piazzolli ostavljena prava na fotografije, slike, skulpture i filmove njegove majke.

