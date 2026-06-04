Nakon ljubavne priče koja je podigla prašinu, Petra Dugandžić sada je iznenadila novim imidžem

Glumica Petra Dugandžić, koja je ostvarila značajne uloge u najpopularnijim domaćim serijama, na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj je pokazala kako se odlučila za veliku promjenu. Više nije plavuša i kosu je ofarbala u ružičastu nijansu. Ova promjena naišla je samo na odobravanje njezinih pratitelja koji su joj udijelili brojne komplimente. Prije dvije godine Petra je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" nigerijskom nogometašu Maku Nobleu, koji je od nje mlađi 26 godina. Njihov brak izazvao je veliku pozornost javnosti, a društvene mreže preplavili su brojni komentari o njihovoj razlici u godinama. Dok su mnogi paru uputili čestitke i riječi podrške, bilo je i onih koji nisu skrivali svoje predrasude. Petra se kasnije osvrnula na kritike te otvoreno progovorila o njihovoj ljubavnoj priči, vjenčanju i reakcijama obitelji i prijatelja.

Vjenčanje je održano u Nigeriji, a ideja o braku pojavila se već na samom početku njihove veze. Kako je ispričala, sve je počelo kao šala tijekom jednog razgovora. Nakon što joj je Mak poslao dirljivu poruku, Petra mu je u šali poručila da je oženi. Njegov pozitivan odgovor iznenadio ju je, no ubrzo su shvatili da oboje ozbiljno razmišljaju o zajedničkoj budućnosti. Uslijedila je organizacija putovanja i vjenčanja, a Petra je prije ceremonije upoznala i Makovu obitelj. Priznala je kako njegov otac u početku nije bio oduševljen njihovom vezom. Razlog tome bili su tradicionalni pogledi obitelji, velika razlika u godinama te činjenica da je Petra već bila u braku. Unatoč početnim rezervama, par je odlučio slijediti vlastite osjećaje.

S izazovima se nisu susretali samo u Nigeriji. Petra je otkrila da je dio njezinih prijateljica skeptično gledao na vezu zbog Makova porijekla i njegove mladosti. Takve reakcije posebno su je pogodile jer je, kako kaže, očekivala više razumijevanja od ljudi koji su joj bliski. Neki odnosi zbog toga su se čak i ugasili. Njihova ljubavna priča započela je u Africi, gdje je Petra putovala privatno, dok je Mak ondje sudjelovao na nogometnom turniru sa svojim klubom. Nakon kratkog poznanstva ostali su u kontaktu putem telefona i interneta, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ozbiljnu vezu na daljinu.