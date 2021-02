Massimo stao na kraj prevarantima: 'Dobili smo 1,5 bitku! Borit ćemo se i dalje'

U posljednje vrijeme sve su učestalije krađe identiteta pogotovo na društvenim mrežama. Brojne domaće zvijezde, među kojima je i Massimo Savić, progovorile su o neugodnostima koje su preživjeli zbog lažnih profila na njihovo ime. Neki od njih krenuli su i u bitku protiv kradljivaca, a jedna je ovih dana dobila i svoj epilog. Massimo je sa svojim je timom uspio u namjeri da se ukloni jedan lažni profil, a o svemu se oglasio i na svom Instagramu. Njegovu podužu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dobili smo 1,5 bitku.

Jedan lažni profil se samouklonio, drugi je, unatoč pristojnoj zamolbi da se izbriše, zasad samo uklonio sve fotografije. Poručujemo mu da smo jako uporni.

Ne umišljamo da smo problem riješili zauvijek i da se slične situacije neće ponoviti, ali svima kojima padne na pamet otvaranje lažnih profila poručujemo da ćemo im se predano posvetiti i poduzeti sve što je moguće da ih spriječimo u njihovim tko zna kakvim namjerama.

Foto: instagram

Sve ovo ne bismo rješavali ovako javno da nam nekolicina vas nije javila da se dotična osoba koja je profile otvorila, javljala u Inboxe s pričom da je "pravi Massimo", koji valjda ima viška vremena i manjka pameti pa okolo, za početak ženama, šalje poruke.

Bilo bi nam jako drago da u lijepoj našoj postoji kvalitetno ustrojen sustav koji jednim klikom, po zaprimljenoj i provjerenoj dojavi, ovakve stvari rješava. Možda jednom i to doživimo, a do tada svatko od nas kome se ovakve stvari događaju na to mora upozoriti. Zbog odgovornosti prema sebi. I prema vama. Hvala što ste ovdje i što pratite i podržavate moj rad", stoji u objavi koju potpisuju Massimo i njegov tim.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 19.11.2020., Zagreb - Pjevac Massimo Savic snimljen u KD Vatroslav Lisinski. Photo: Igor Soban/PIXSELL