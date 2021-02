Marijana Batinić potpuno shrvana progovorila o gubitku: 'Ne znam zašto pišem ovo na Instagramu'

Miljenica publike i voditeljica TV showova "Ljubav je na selu", "Big Brother" i "Život na vagi" Marijana Batinić danas slavi 40. rođendan. Premda je spremna za slavlje okrugle brojke, prisjetila se nedavnog gubitka svoje pokojne bake Ane koja bi dan prije nje proslavila 99. rođendan.

Foto: instagram

"Draga moja Ane otišla, a nismo se ni pozdravile. Svega par dana nakon što se Roza rodila. Nisam je ni ispratila. Nisam joj ni zaželjela sretan put. Cijeli dan pokušavam skrenuti misli, ali kako se dan bliži kraju grop u grlu je sve veći. Danas smo trebali slaviti lipu brojku. I ne znam zašto pišem uopće ovo na Instagram... Možda zato što bliskim ljudima znam ovim putem čestitati rođendan, pa ne mogu na nju zaboraviti, jer ona i dalje živi u svima nama... I dalje svi u obitelji osjećamo njezinu prisutnost. Sretan ti bako 99. rođendan, planirale smo barem 100, ali nije nam dala ta ružna i nemilosrdna 2020...", napisala je u emotivnoj objavi na Instagram priči Batinić uz zajedničku fotografiju s bakom.

U daljnjim pričama na Instagramu pokazala je čestitke za rođendan koje je dobila od bliskih ljudi i suradnika.

Podsjetimo, Marijana je lani rodila drugu curicu te proslavila petu godišnjicu braka sa suprugom, inače marketinškom stručnjakom, Matejem Pašalićem.

– Ja sam malo više od forme, suprug od sadržaja. Ja se volim uklopiti, on je malo više svoj, ali dobro se nadopunjujemo, puno se smijemo zajedno. Obožavam njegov humor, kad me ulovi u đir. Uvijek padam na slične fore. Matej i ja imamo iste poglede na život, zaljubljeni smo u iste stvari, pušemo u ista jedra, a opet svatko je individua za sebe i ima svoje afinitete. Brak po meni nije kompromis, upravo suprotno, poanta braka je sloboda izražavanja i osluhivanja, jer jedino tako istinski možeš biti sretan. Uspjeh braka ovisi o podršci i sposobnosti razumijevanja druge strane, a ne o kompromisu. Nego, pitajte me za 20-ak godina o tajnama uspješnog braka, ovo su možda samo obična naklapanja iz kojih vrišti neiskustvo – kazala je nedavno u razgovoru za Večernji list.