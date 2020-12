Massimo: Prvi lockdown bio je poguban za mene i tada mi se aktivirala i stara ozljeda

Koncert Massima Savića najavljen za 10. prosinca 2020. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog bit će zapamćen kao prijelomni trenutak na domaćoj sceni. Naime, bit će to prvi koncert popularne glazbe koji će se održati na dvije platforme – u stvarnom i virtualnom svijetu. U Lisinskom bit će maksimalno 250 ljudi, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, a jednako atraktivan show bit će dostupan i svima onima koji neće biti u prilici fizički doći na koncert. Poseban tim kamermana, redatelja, majstora svjetla i drugih stručnjaka pobrinut će se da publika kod kuće sudjeluje u još neviđenom spektaklu. Ulaznice za virtualni koncert i dalje se prodaju, a kako doznajemo, kupuju ih ljudi ne samo iz cijele Hrvatske nego i iz susjednih zemalja Slovenije, Srbije, BiH i Crne Gore, ali i iz drugih europskih zemalja. Pokazuje se da Massimo ima veliku bazu obožavatelja, koji će i na ovaj način uživati u njegovim hitovima.

U Lisinskom ćete 10. prosinca održati dosad neviđeni koncert u popularnoj glazbi, na kojem ćete pjevati publici u dvorani, ali i onima koji će vas pratiti virtualno. Kako ste došli na ideju za takav koncert?

Ponosimo se što sudjelujemo u tom pionirskom projektu. Naime, početkom studenoga bio sam na kavi s Tomislavom Kašljevićem koji je ljetos organizirao nekoliko mojih koncerata i dogovorili smo se za koncert u Lisinskom. Zaključili smo da trebamo prodrmati stvari i da ćemo iskoristiti činjenicu da Lisinski zadovoljava epidemiološke preporuke za siguran koncert 500 ljudi. Taman u tom trenutku Entrio.hr predstavio je svoj novi koncept takozvanih hibridnih događanja koji spajaju virtualno i stvarno i odmah nam je sinulo – trebamo to učiniti. U to su se onda uključili i ljudi iz Aquarius Recordsa i bacili smo se na posao. Znate, dokle god smo ovisni o brojkama zaraženih ili o tome koliko ljudi smije biti na određenom prostoru, moramo pronalaziti nove načine kako omogućiti ljudima da prisustvuju koncertu. I eto, već nas je nakon nekoliko dana Stožer uvjerio da se samo na broj ljudi u dvorani ne možemo osloniti. Donijeli su nove mjere i u Lisinskom može biti samo 250 ljudi.

Koliko su trajale pripreme i jeste li zadovoljni odzivom publike budući da ste prodali sjedaća mjesta, a ulaznice se kupuju u više zemalja?

Jako smo zadovoljni, jedino nas je jako pogodilo i rastužilo što dio publike koja je kupila ulaznice za mjesta u dvorani neće moći prisustvovati koncertu jer su u međuvremenu donesene mjere po kojima u Lisinskom može biti samo 250 ljudi. Njima smo omogućili ili povrat novca ili dvije virtualne ulaznice, jedna za njihovo kućanstvo i jedna za poklon. Virtualne ulaznice se odlično prodaju, najviše izvan Hrvatske, i to po cijelom svijetu. Evo, jučer sam vidio da ima kupaca i iz Kanade, Novog Zelanda, Nizozemske... Pripreme teku odlično, držimo se epidemioloških mjera, osmišljavamo spektakl i jedva čekamo izlazak na pozornicu.

Što ćemo slušati na koncertu?

Znate, ja obično set-listu napravim u zadnjih par dana, ali ovaj put, zbog priprema, režije i osmišljavanja spektakla morao sam je prvu napraviti. Bit će to lijep presjek mog rada, mislim da će svi biti zadovoljni.

Jedna od pjesama koja je obilježila ovu godinu je “Mali krug velikih ljudi”, koju su ljudi prihvatili u ovim burnim vremenima. Jeste li očekivali da će postati toliki hit i kako ste uopće reagirali na nju kada vam ju je Ivan Dečak prvi put predstavio?

Točno se sjećam kada mi je na snimanju showa “The Voice” došao Ivan i rekao da ima pjesmu za mene. Pitao sam ga kako se pjesma zove. Rekao mi je “Mali krug velikih ljudi”. Potom mi je poslao demo-snimku i sve ostalo je povijest. Hvala mu na tome. Evo, gotovo šest mjeseci od njezina izlaska i dalje je broj jedan na hrvatskoj top-ljestvici. Ali ako bilo kojeg glazbenika pitate gdje nastaju hitovi, to je na nastupima. I zato mi je drago što ću u Lisinskom dobiti priliku za live verziju te pjesme.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Zagreb: Koncert Massima na Šalati 14.09.2018., Zagreb - Koncert Massima Savica na Salati. Ivan Decak nastupio je kao gost. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Protekli mjeseci bili su teški za sve, pogotovo za vas u glazbenoj industriji. Kako ste provodili vrijeme s obzirom na to da ste prijašnjih godina puno nastupali?

Uh, prvi “lockdown” bio je za mene poguban. Ulijenio sam se i zanemario zdravlje i vježbanje jer nisam mogao ići na pilates, a nisam se prisilio vježbati doma. I onda mi se dogodilo ono najgore, taman negdje oko snimanja spota za “Mali krug velikih ljudi” vratila mi se bol u leđima, aktivirala se ozljeda diska od koje dugo patim. Bilo je neizdrživo. Ali za mene i svojevrsna prekretnica. Kada se bol smirila, vratio sam se vježbanju i sada sam u životnoj formi. Što se tiče nastupa, ova mi je godina na 10-15 posto uobičajenog kapaciteta, tako da je to za mene prilično šokantno, ali upravo zato i organiziramo koncert u Lisinskom.

Slažete li se s mjerama Stožera, biste li što mijenjali?

Čini mi se da se mjere donose prvo po političkom, pa po ekonomskom, a onda po zdravstvenom kriteriju. Što bih ja mijenjao, pa ja sam samo glazbenik, postoje ljudi koje plaćamo da se brinu o tome. No mislim da bi trebali malo bolje pokazati koliko su dobri u tome za što ih plaćamo.

Kako komentirate ljude koji omalovažavaju rad glazbenika, pa su recimo vašoj kolegici Nini Badrić poručili da može vaditi krumpire?

Na tu se razinu razgovora ne bih volio spuštati. Govori li netko sada vlasnicima restorana, kafića, teretana ili sportskih objekata da idu vaditi krumpire? Svatko je odabrao svoj poziv i želi biti najbolji u njemu, no problem nastaje kada više ništa ne ovisi o vama i kad vam zabranjuju da radite. Ne treba se tome naslađivati jer već sutra možda ćete vi biti u toj poziciji.

Smeta li vam što se u Hrvatskoj ljude stalno svađa i dijeli oko nečega, bilo da su ustaše ili partizani ili sad oko korone? Može li se u tome što promijeniti?

U našoj je naravi da se dijelimo. Ali opet, znate što me oduševi, kada se ljudi oko nečega slože. Sjetite se one djevojčice za koju se aktivirala cijela Hrvatska pa je uplaćeno i previše novca za njezino liječenje. Ma možemo se mi lako ujediniti, samo je potreban dobar cilj.

Što mislite o budućnosti glazbene industrije? Jesu li ovakvi virtualni koncerti, ali i streaming servisi ono čemu će se okrenuti sve više glazbenika?

Mislim da ćemo morati. Dok ne dođe cjepivo i dok se stvari ne vrate na svoje mjesto proći će dosta vremena, ljudi će izgubiti navike, a neki mladi ljudi neće ni stvoriti navike odlaska na koncerte. Vidjet ćemo.

Više ste puta spominjali kako vas u balansu drže joga i meditacija? Kad ste ih počeli prakticirati i koliko ih dnevno prakticirate?

Da, rekao sam vam koliko me koštalo eskiviranje od vježbanja. Sada sam doslovce ovisan o svakodnevnom vježbanju. Neki dan žurio sam na poslovne obveze, ali mislim si, ma ubacit ću prije spremanja barem pola sata vježbe, bez toga ne mogu započeti dan.

Kako izgleda vaša prehrana? Volite li si i sami nešto pripremati ili sve prepuštate supruzi?

Volim jednostavnu, zdravu hranu, a pripremu prepuštam supruzi. Iako nekada znam i ja zaviriti u kuhinju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 23.03.2018., Split - U Spaladium Areni odrzana je svecana 25. dodjela glazbenih nagrada Porin. Nagrada Porin je najuglednija glazbena nagrada u Hrvatskoj koja je ustanovljena 1993. godine, a redovito se godisnje dodjeljuje od 1994. Dolazak poznatih na dodjelu nagrada Porin. Massimo Savic, Eni Kondic. Photo: Miranda Cikotic/PIXSELL

Vaša kći Mirna nedavno je dirnula javnost kada je učenicama jednog doma darovala odjeću, uz prigodne poruke ohrabrenja. Vjerujem da se ponosite time.

Moram vam priznati da je vijest o tome iznenadila i mene i javnost. Sjećam se da je jednog dana Eni išla k Mirni i da su nešto pričale o tome da su slagale Mirninu garderobu. Još se Eni čudila kako je Mirna ispraznila ormar i oko 70 posto odjeće odlučila darovati. Ali na to sam zaboravio, a onda sam na portalima počeo uočavati naslove “Massimova kći ovo, ono... Pomislio sam što je sad to i onda pročitao da je u džepovima odjeće koju je darovala djevojkama ostavila motivirajuće poruke. Kada sam pročitao poruke, i ja sam zaplakao. Divna je ta moja Mirna i toliko se njome ponosimo. Još više zato što je sve postigla sama. Znate, njezina je krilatica oduvijek “Ja ću to sama”.

Kako gledate na hrvatsku glazbenu scenu danas? Je li vas netko od mladih posebno dojmio?

Gostovanje u showu “The Voice” ukazalo mi je na to koliko ima talentiranih ljudi. Ali danas je drugo vrijeme i koliko god se s tom tehnologijom čini lako probiti se, mislim da im je danas čak i teže.

Da se danas možete vratiti na početak karijere, što biste savjetovali mladom Massimu?

Uh, ne znam, mislim da sam morao proći put koji sam prošao da bih danas bio osoba koja jesam. Tako da ne bih mijenjao ništa.

Što nam pripremate, možda novi album, nakon albuma “Sada” iz 2018.?

Pripremam jednu posebnu poslasticu. Naime, potkraj prošle godine održao sam posebnu turneju “Vještina Boutique” gdje sam s triom u sastavu Henry Radanović, Ivo Popeskić i Elvis Stanić održao devet koncerata kojima smo slavili 15 godina albuma “Vještina”. Neke smo od tih koncerata snimili i uskoro će biti gotova ploča “Vještina Boutique”. A snimili smo i videospotove za neke pjesme. Radujem se tom projektu jer mi je to bila jedna od najljepših turneja u životu.