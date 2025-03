Marko Nikolić oduševio Zagreb spektakularnim koncertom, na pozornici mu se pridružila i kći

U subotu, 13. ožujka, u prepunom Klubu kazališta Komedija – Kontesa u Zagrebu, poznati pjevač i glazbenik Marko Nikolić održao je nezaboravan koncert ispunjen emocijama, sjajnom atmosferom i vrhunskom glazbom. Publika je uživala u više od tri sata glazbene čarolije, pjevajući u glas i stvarajući posebnu energiju koja će se dugo pamtiti.

Večer su dodatno uljepšali posebni gosti – izvanredne umjetnice Renata Sabljak i Suzana Branković, dok je jedan od najupečatljivijih trenutaka bio kada se Marku na pozornici pridružila njegova kći Lena. Zajedno su izveli jazz klasik Fly Me to the Moon, izazvavši ovacije i dirnuvši srca svih prisutnih.

Repertoar je obuhvaćao pjesme s njegovog posljednjeg albuma "Dođi da te volim", kao i legendarne hitove Massima Savića, Gibonnija, Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića i mnogih drugih. Publika je uglas pjevala svaku pjesmu, potvrđujući Markovu posebnu povezanost sa svojim obožavateljima.

Bez sumnje, ovo je bio jedan od najboljih Markovih nastupa, koji je još jednom opravdao njegovo mjesto među vodećim pop kantautorima regije.