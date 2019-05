Marko Grubnić: 'Ne bojim se ni žirija ni publike'

Nakon svake epizode 'Plesa sa zvijezdama' Marko Grubnić nađe se na meti gledatelja. S obzirom da je već prošao pet dvoboja po odluci žirija, fanovi emisije na društvenim mrežama često komentiraju da je show zbog toga namješten, a da je žiri Marku i njegovoj plesnoj partnerici Eli naklonjen.

Nakon što je jednoglasnom odlukom žirija prošao i peti dvoboj, odlučili smo pitati Marka kako se suočava s izazovnim emisijama i reakcijama gledatelja.

Kako biste opisali iskustvo dosadašnjih pet dvoboja?

Prvi dvoboj je bio šok i nisam ga očekivao, dok su svi ostali bili zabavniji i opušteniji, i sad čak imam osjećaj da što više idem u dvoboje postaje sve zabavnije. Drago mi je što ja u tim dvobojima mogu pokazati svoju tehniku plesa, poznavanje pojedinog stila i to je razlog što mene žiri pušta dalje, jer u dvobojima vide moje znanje.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Gledatelji uvijek komentiraju kako imate naklonjenost žirija i da se provlačite zbog toga. Kako vi gledate na reakcije koje pristižu?

Gledam na dvoboj kao na trenutak kada žiri ima priliku vidjeti tehniku, jer tada nema scenografije, nema kostima, ne znamo glazbu unaprijed, tu smo ogoljeni i primorani zaista pokazati ono sto smo prošli pripremajući se za ovaj show prije nego je i počeo, tu se vide osnovni koraci i tehnika svakog plesnog stila koji se nađe u dvoboju. Meni je moj put u Ples sa zvijezdama drag zato što se borim i imam priliku pokazati cijeloj Hrvatskoj da znam plesati, a sad se već pet puta pokazalo kao jednoglasno od strane žirija, da ja to dobro radim. Opravdao sam te ocjene i ponosan sam na to. Sinoćnja emisija mi je recimo draža nego neka u kojoj nisam bio u dvoboju jer kroz svaki dvoboj dobijem potvrdu da mi je tu mjesto i da sam se izborio za njega. Gledatelji ne glasaju za ispad već glasaju za one koji žele da ostanu u showu, pa ne razumijem zašto bi se itko ljutio ako ja ostanem, jer ako nisu za mene glasali, onda su šutili, glasali su za svoje favorite, a žiri je taj koji me pustio i to je sve točno tako kako treba biti.

Tko vam je najveća podrška kada siđete s plesnog podija?

U svakom slučaju imam jednu osobu koju odmah nazovem i koja me svaki put gleda i najbolji je kritičar. Nemam naviku da su mi moji bližnji u studiju podrška, a i ovo doživljavam kao posao, a ne kao školsku priredbu. Maja je bila u prvoj emisiji, to je stvarno ona jako htjela i bila je uzbuđenija od mene…Svi moji bližnji prate preko malih ekrana i čujem i sa roditeljima i prijateljima.

Bojite li se ijednog člana žirija? Zašto?

Ne bojim se nikoga. Uvažavam njihove kritike i pohvale, njihovi komentari mi daju vjetar u leđa. Netko sam tko jako upija sve informacije i znači mi kad dobijem sve te njihove pohvale jer ih cijenim kao stručne osobe. Kad vas netko poput njih nazove doktorom, pohvali držanje i kaže da sam najbolji plesač medu muškim zvijezdama onda to zaista ima težinu. Hvala im na tome. Meni to jako puno znači.

Što je najveća prednost koju imate vi i Ela kao plesni par?

Kod nas je najbolje to što mi se dobro nadopunjujemo na plesnom podiju. Prosječan gledatelj teško tu može procijeniti tko je mentor a tko zvijezda – ona me pušta da ju vodim i to je možda najbolje kod nas. Uskladili smo se od prvog dana i ponosni smo na taj naš odnos i ples.

Koliko je teško pripremati dva plesa za jednu emisiju? Kako to izgleda?

Jako je teško i naporno, tri puta na dan treniramo. Tjedan mi se nekad čini predug, a već u drugom trenutku kao da je prekratak. Ne računamo nedjelju i petak kad su generalne probe, pa ni ponedjeljak kad koreografija tek nastaje. Imamo zapravo četiri dana kada moramo paziti da ništa ne utječe na naše treniranje. Jako puno radimo, trudimo se da budemo što bolji i efikasniji.

Što mislite da vam je potrebno da prođete u finale?

Nikad nisam razmišljao o finalu niti čak emisiji u naprijed, fokus mi je uvijek na onoj koja slijedi. Na početku sam mislio zadržat ćemo se tri ili četiri emisije, no eto završila je i deseta emisija. Kad sam otplesao svoj valcer ja sam tad već pobijedio. Pobijedio sam sam sebi. Pale su tada i prve desetke. Samo finale mi ništa posebno ne znači. Meni je drago što sam dobio priliku biti ja, pokazati što jesam i pokazati se u svjetlu kako me bližnji poznaju i što sam dobio priliku u ovom showu naučiti plesati i sudjelovati u najboljem showu u državi koji je produkcijski zadovoljio i moje visoke kriterije.

