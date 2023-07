Marko Cindrić: 'Kroz podcast mi se javila istinska želja da pomažem ljudima'

Zagrebački glumac Marko Cindrić (39), gledateljima najpoznatiji po ulogama u filmovima "Broj 55" i "ZG 80", i seriji "Nestali", nedavno je pokrenuo audiopodcast "Ja jesam" u kojem ljudima želi savjetovati kako da pomognu sami sebi i poboljšaju duševno zdravlje. U svakom od podcasta ugošćuje i ljude koji su inspiracija mnogima, a prva gošća bila je Anđa Marić.

Kako ste se odlučili raditi podcast "Ja jesam"? Koliko je trebalo od ideje do realizacije?

Ova verzija podcasta je zapravo treća varijanta do koje je došlo evolucijskim odgađanjem, odnosno manjkom vremena od kada sam prvi put došao do ideje da realiziram projekt u obliku podcasta. Prva ideja mi se učinila zanimljivom još tamo početkom 2021. godine kada sam ležao u izolaciji zakucan od korone na madracu na napuhivanje. "Ja jesam" je bio sada ili nikad, nisam više to mogao odgađati. Da sam ga sad odgodio, možda bih kompletno odustao od ideje. Bilo mi je potrebno puno istraživanja kako se radi podcast i s ove voditeljske i s tehničke strane.

Jesu li vaši zdravstevni problemi bili okidač da konačno krenete s realizacijom?

Moguće da jesu. Javila mi se istinska želja da pomognem ljudima i otvorim im razne puteve koji postoje za rast i rad na sebi. Nedavno mi je utrnula cijela lijeva strana tijela jer nisam znao usporiti kada je trebalo i doveo sam se do ruba. Tijelo mi je reklo: O. K., ne slušaš me, pa ćeš sada malo bolje razmisliti o svemu. Prekretnica je bila jedna noć kada sam pomislio da imam infarkt. Na kraju se ispostavilo, nakon brojnih pretraga, da je riječ o dva živca i herniji diska u vratu. Raspad zdravlja nije bila početna točka nego rezultat koji sam tek uspio pročitati nakon podrobne analize samoga sebe. Unatoč svemu što mi se pozitivno događa u životu, zapostavio sam se. Zaboravio sam na stvari koje me vesele i čine boljim i za sebe i za moju okolinu.

Što vam je vaša obitelj rekla na tu ideju? Slušaju li oni podcast i što kažu?

Mislim da kao ni ja na prvu nisu znali što će točno se dogoditi, ali drago im je da sam je pokrenuo. Imam njihovu punu podršku. Veseli ih da sam otišao u neki novi nepoznati smjer kretanja gdje još nisam bio. Jako je lako uz moj primarni posao, a to je gluma, zaboraviti se, ali koliko razumijem, svi mi jednako zaglibimo bez obzira na zanimanja. Rijetko smo si sami prioritet, a trebali bismo stalno biti. Trebaju nam zdrave navike. Nalazio sam ja vrijeme i za sebe i radio zdrave stvari, ali nekako to nije bilo to. Uz jurnjavu i obveze, nisam točno odredio što želim. Trebao sam to uvesti u tjedni raspored pa ne bih zaboravio na sebe. Zapostavio sam se toliko da su mi supruga Rea i sin Pino pod bor stavili pismo u kojem je pisalo da mi daruju dan u tjednu kada ću otići iz kuće i napraviti nešto za sebe, bilo to penjanje na Sljeme ili promatranje ptica u parku.

Foto: privatni album

Koje se sve teme u kojima govorite u vašim podcastima?

Govorim o prehrani, zdravlju općenito, bivanju, cjelovitom iscjeljenju, sportu, pristupu samome sebi kroz prakse 21 stoljeća, ali i kroz prakse stare par tisuća godina koje su se pokazale veoma učinkovitima. Govorim o reprogramiranju obrazaca koji nam više ne pomažu i osvješćivanju naših navika i lekcija ega. Podcast se tiče čovjekove veličanstvene dimenzije, odnosno moje vjere da svi imamo priliku napraviti korak prema boljoj verziji sebe jer to zaslužujemo. Svijet nas treba takve, a mi takvi trebamo sami sebi. Gledamo se svakodnevno u ogledalo, a često ili jako rijetko u njemu vidimo divove. Gosti u "Ja jesam" su zaljubljenici u život i ljudi koji pomažu na svoj način ljudima, bila to mentalna higijena, sport, prehrana ili neka druga kategorija, svi oni dijele svoje talente sa svijetom. To bih rekao da je nekako krajnji cilj podcasta, da kroz razne dimenzije života koje ću prikazati, ljude koji ga budu slušali ohrabrim da podijele svoje talente sa svijetom i tako nam učine život ljepšim.

Tko su vam sve dosad bili gosti i kako ste ih birali?

Anđa Marić, Andrea Solomun, Alma Bunić, Hrvoje Zalukar, Denis Delogu, Zoran Salopek i Marinko Petričević. Biram goste kao što voda bira svoj smjer kretanja u prirodi, ne forsiram ništa. Osluškujem i slažem program po pitanju imuniteta i zdravih navika, ljudi koji su već neko vrijeme aktivni u pomaganju drugim ljudima.

Koga biste od gostiju posebno izdvojili? Tko vas je možda najviše iznenadio?

Sve bi ih izdvojio. Svatko od njih predstavlja svoj put. Od svakog od njih sam nešto naučio. Svatko od njih me pomaknuo u smjeru boljeg mene.

Koga još namjeravate pozvati u podcast? Kakvi su planovi?

Možda sad napravim kratku ljetnu pauzu, vidjet ćemo, a za jesen imam dogovoren dolazak Ivane Plechinger, Ante Krstulovića, Asima Ugljena, Danijela Ercega… Nastojat ću držati tempo jednog gosta tjedno.

Javljaju li vam se slušatelji podcasta, što komentiraju? Jeste li nekom pomogli?

Do sad je feedback stvarno pozitivan, otvaraju se ljudima brojna vrata za koja nisu ni znali da postoje. Neki ljudi su naučili nove stvari i počeli ih primjenjivati. To me stvarno veseli jer to je cijela poanta priče.

Za iduću godinu najavili ste i humanitarnu trku? Kako ste došli na tu ideju i kako će to sve izgledati?

Kada su uvjeti prisutni, biljka daje plod ili cvijet, tako je i sa mnom. Složilo se puno toga kroz višegodišnja razmišljanja u jednu točku i nešto u meni je reklo da moram dati sebe više društvu i postati odgovorniji njegov član. Nadahnuo sam se i želio nadahnuti druge u smislu da im kažem da je nepoznato i više nego ok i da nepoznatome moramo stremiti i biti tu za druge. Moramo dati ljubav na koji god način možemo jer je to jedino ispravno. Odlučio sam za Udrugu KAS, udrugu Kolibrići i pučku kuhinju na Sv. Duhu istrčati ultramaraton od crkve Sv. Ante Padovanskog u Zagrebu do samostana Sv. Ante Padovanskog u Sisku. Distanca je 64 km. Cilj mi je prikupiti 150 tisuća eura kako bih pomogao djeci i siromašnima. Sva sredstava idu za lijekove, opremu i hranu. Moj projekt, moja odgovornost, što znači da će ta prikupljena sredstva doći u prave ruke i javnost će sve znati o tome. Kada mi tijelo bude spremno, odrediti ću točan datum iduće godine i napraviti utrku naziva "Samo Ljubav 64000". Napravit ću i kotizacije tako da će ljudi moći trčati sa mnom. Javilo mi se već nekoliko ljudi koji su spremni na taj pothvat. Taj dan će biti veličanstveno slavlje ljudskog duha i bića.

VEZANI ČLANCI:

TV publika posljednjih godina najbolje vas zna po ulozi Gradskog u "Nestalima". Kako je vama bilo igrati tu ulogu? Najavljena je i treća sezona, kada kreće snimanje?

Zahvalan sam produkcijskoj kući Clinica Studio i kreativnoj ekipi serije, ispred i iza kamere da su mi dali prostor i priliku da napravim Gradskog. Uživao sam svake sekunde, bilo je zahtjevno, ali uvijek bi s tom ekipom radio što god. Čini mi se da je treća sezona i dalje negdje samo šapat po hodnicima HRT-a, bilo bi lijepo kada bi došlo do snimanja treće sezone. Zaslužili smo to, pogotovo zbog gledanosti, kvalitete sadržaja i nagrada. Da živimo negdje vani, već bismo pričali o petoj sezoni.

Koje još uloge pripremate na kazalištu i na TV?

Čekaju me tri kazališne premijere na jesen u matičnoj kući u HNK u Varaždinu. Sve tri velike i kompletno drugačije predstave. Prvo radimo novi komad po novom romanu Kristiana Novaka u režiji Ivana Plazibata, pa onda s legendarnim Paolom Magielliem radimo "San Ivanjske noći" u kojem igram Vratila i za kraj godine radimo tekst nagrađivane autorice Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva. Negdje na jesen trebao bih biti i dio najambicioznijeg filmskog projekta u povijesti hrvatske kinematografije. Domagoj Burić, nagrađivani redatelj, radi dugometražni film o Dioklecijanu, a ja igram pomahnitalog rimskog cara Karina.