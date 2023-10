Mario Valentić prije 20 godina postao je Mister Hrvatske, pokazao i kako je izgledao tada: 'Bio je to lijep period'

Glumac Mario Valentić (43) prisjetio se važnog trenutka u njegovom životu koji mu je donio mnoge prilike, a radi se naravno o tituli Mistera Hrvatske koju je dobio prije točno 20 godina.

A koliko mu je značila tada, ali i sada, prisjetio se na društvenim mrežama te je objavio i fotografiju iz tog vremena. Mobitelom je uslikao fotografije iz albuma na kojima pozira bez majice i pokazuje svoje isklesane dijelove tijela.

"Točno 20. Bio je to lijep period. A i sad je lijep period. Jeste li znali da sam tada bio 20 godina mlađi nego sada i nisam ništ' mogao slikati mobitelom. Neko ko' se tad rodio sada je 20-godišnjak", poručio je u opisu.

"20?! Nemrem", "Savršen likom i djelom", "Sad si taman", "Bio i ostao najzgodniji", samo su neki od komentara pratitelja.

Nakon toga, 2004. otvaraju mu se putevi televizijskog ekrana u kojem debitira u ulozi Borne Novaka u prvoj hrvatskoj dugotrajnoj sapunici, "Zabranjena ljubav" te u ulozi Igora u "Villi Mariji". 2008. Mario je nastupao u zabavno-humorističnoj emisiji Nove TV "Nad lipom 35".

Krajem listopada 2008. godine sudjelovao je u glazbeno-zabavnom spektaklu "Ples sa zvijezdama", gdje mu je partnerica bila Ana Herceg. Mario i Ana su došli do finala i naposljetku pobijedili. Imao je gostujuće uloge u nekoliko domaćih serija kao što su "Bibin svijet" i "Hitna 94". U telenoveli "Dolina sunca" ostvario je ulogu negativca Žareta.

A među nedavnim ulogama tu je i uloga u seriji "Bogu iza nogu".

Posljednjih godina svoj privatni život drži van očiju javnosti, no zna se da je već sedam godina u vezi s Ljiljanom Mikić, i roditelji su četverogodišnjeg sina Noe. Proteklih godina uspješnu je karijeru gradio i kao fitness trener.

Podsjetimo, Valentić je s voditeljicom Mirnom Maras bio u braku od 2007. do 2013. godine, a prije 14 godina postali su roditelji sina Nike. Valentić je u intervjuu za Večernji list kazao kako se podjednako zanima za fitness i za glumu.

- Ja sam cijeli život u tome. Prije možda nisam znao artikulirati, ali sad bih rekao 50-50. Možda čak u pojedinim fazama više prevagne gluma, odnosno taj entertainment jer je to definitivno u meni i ja to obožavam raditi. Nadam se da ću se do kraja života baviti i s jednim i s drugim. Kad bih se bavio samo s treningom i fitnessom drugih ljudi, mislim da ne bih bio ispunjen. Imam u sebi to nešto što želim podijeliti s ljudima, tu neku zaigranost, i želim se time baviti. A jedno ne smeta drugome. Rad s ljudima me veseli i pomaže mi da budem u kontaktu sa zdravim životom i sam se unaprjeđujem na tom polju, a sve to mi može samo olakšati glumački posao koji zahtijeva dobru formu, staloženost, koncentraciju i fokus, kazao je Valentić.

