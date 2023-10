Luka Šulić podijelio preslatki obiteljski video i otkrio da je dobio četvrto dijete: 'Sada smo potpuni'

Naš proslavljeni violončelist Luka Šulić podijelio je slatki obiteljski video u kojem je otkrio da im je supruga Tamara rodila četvrto dijete. Dobili su djevojčicu, a on ju je snimio u slatkom rozom kompletiću s mašnom na glavi dok je pored nje bio znak: "Zar nije prekrasna".

"Prije samo nekoliko dana rođena je naša druga kći Rosa, ovdje u našem domu. Ponosan sam na nju i na moju nevjerojatnu ženu Tamaru, kao i na Vala, Hanu i Lea, koji su joj priredili nevjerojatnu dobrodošlicu iste minute kada je stigla. Osjećam se blagoslovljeno, zahvalno i pun života. Sada smo potpuni. S ljubavlju, Luka", napisao je uz video.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Luka je vijest da im dolazi četvrto dijete objavio također obiteljskim videom i to svibnju.

Uz video u kojem su snimke njegove djece i supruge Tamare koja je pokazala trudnički trbuh, Luka je napisao: Opet rastemo. Ispod objave su se zaredale brojne čestitke njegovih obožavatelja iz cijelog svijeta koji svaku prigodu koriste i kako bi pitali Luku hoće li on i Stjepan Hauser ikada više nastupati kao dvojac u 2 Cellosu.

Za ljubav Luke Šulića i Tamare doznalo se 2015. godine kada je pjevač Jole na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj za istim stolom sjedi s Stjepanom Hauserom, Jelenom Rozgom, Petrom Grašom te Dinom Rađom i za tim stolom sjedila je i Tamara te Luka koji je svoju glavu naslonio na njezino rame. Prije šest godina par je svoju vezu ozakonio brakom i postali su roditelji Valu, Hani i Leu.

- Val ima dobar sluh. Pjeva pjesmice, dobro pamti tekstove, memorija je tu i nema dvojbe da ću ga upisati u glazbenu školu. A sve dalje je stvar karaktera samog djeteta. - rekao nam je prije tri godinu dana u intervju koji nam, je dao uoči koncerta “Četiri godišnja doba” koji je održao u Lisinskom. Dok nije dobio treće dijete Luka je rekao kako s dvoje djece i malom razlikom u godinama između njih ima napornijih perioda.

VEZANI ČLANCI

- Najviše iscrpljuje nespavanje. Nije isto imati jedno ili dvoje djece, s dvoje nemaš nimalo slobodnog vremena. Pogotovo jer ne idu spavati u isto vrijeme. Taman kad jedno zaspi, drugi se budi, ali to su sve obiteljske radosti. Vrijeme brzo prolazi i jednog će nam dana nedostajati ti trenuci jer su stvarno posebni. Ne mogu ih ni sa čim usporediti. Biti svaki dan sa svojom djecom, gledati ih kako rastu, svaki je dan nešto novo... Val nas jako zabavlja, ima svoj performans, nasmijava sestru, Hana puže pa krene prema njemu, on je nasmijava, želi hodati kao i on pa se polako diže na nogice. Naravno, drži se za kauč... To su sve predivni i čarobni trenuci zbog kojih nespavanje i ostali napori nisu važni. Moraš ih cijeniti i biti zahvalan na njima, a ne uzimati ih zdravo za gotovo kao što ljudi često čine. - rekao je Luka u jednom intervju.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je ponovno zaljubljena: 'Napisala sam mu pismo'