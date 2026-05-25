tvoje lice zvuči poznato

Maja Šuput i Šime Elez u showu! Naš glazbenik transformirao se u pjevačicu i nasmijao žiri: 'Ne mogu dočekati njezinu reakciju'

David je na pozornici pokazao odličan smisao za humor, veliku dozu energije i potpuno se prepustio nastupu koji je izazvao brojne reakcije i komentare žirija

Show "Tvoje lice zvuči poznato" ističe se svojim transformacijama, a ovoga puta jedan od kandidata imao je dužnost preobraziti se u našu poznatu pjevačicu. Radilo se o pjesmi u kojoj sudjeluje i njezin partner, a sve je jako zabavilo žiri i publiku. Naime, David Balint postao je Maja Šuput, a na pozornici je izveo pjesmu "Nisam ja za male stvari". Radi se o Majinoj novoj pjesmi, a na snimanju spota upoznala je i svog današnjeg partnera, bivšeg Gospodina Savršenog Šimu Eleza.

David je na pozornici pokazao odličan smisao za humor, veliku dozu energije i potpuno se prepustio nastupu koji je izazvao brojne reakcije i komentare žirija. Već tijekom same izvedbe Enis Bešlagić nije mogao odoljeti šali. ''Ovo je više Karleuša'', našalio se Enis tijekom izvedbe. Nakon nastupa posebno je pohvalio Davidovu energiju i pozitivan duh koji donosi u svaku emisiju. ''Ti si stvarno dobri duh ove sezone, svaki put s tom svojom energijom izađeš pozitivno, igraš se i dovodiš nam stvarno radost, ti si sav u osmijehu i tako ti želim da ostaneš'', primijetio je Enis.

Foto: Nova TV

Mario Roth također se našalio na račun transformacije i Davidovog scenskog izgleda. ''Ovo večeras je bila Maja koja se spremila i za pozornicu, ali i za natjecanje u bodybuildingu. Ne mogu dočekati reakciju Maje Šuput'', našalio se Mario. Martina Stjepanović Meter istaknula je koliko je David uvjerljivo prenio Majinu energiju i razigranost na pozornicu. ''Toliko si humorističan i smiješan u svom nastupu, ovo je bilo energično i vrckavo baš kakva Maja i je'', zaključila je Martina. Na kraju je i Goran Navojec pohvalio njegov trud i predanost koju pokazuje iz emisije u emisiju. ''Dao si sve od sebe kao što si uvijek davao'', zaključio je Goran.

David na pozornici nosio plavu periku, visoke čizme i bež haljinu, a glazbenik nije mogao sakriti svoja široka ramena što je mnoge nasmijalo kod njegove transformacije. U jednom trenutku na pozornici mu se pridružio i jedan od plesača kojeg su mnogi povezali s ulogom Šime na snimanju spota. Dodajmo i da se pjevačica, do objave ovog teksta, nije javila s reakcijom.

transformacija David Balint Nova TV Tvoje lice zvuči poznato Maja Šuput showbiz

