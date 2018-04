Marin je u njemačkom Voiceu došao do polufinala, a u Zvjezdicama je ispao

Nova sezona RTL-ova showa “Zvjezdice” već je iznjedrila zanimljivog malog natjecatelja. Riječ je o četrnaestogodišnjem Marinu Crnjaku koji dolazi iz njemačkoga gradića Herforda kraj Bielefelda.

– Na “Zvjezdice” sam se prijavio nakon što sam na televiziji vidio hrvatsku djecu kako pjevaju, pa sam i ja htio. Doduše, malo slabije govorim hrvatski jer sam iz Njemačke – rekao je na predstavljanju Marin koji je u showu otpjevao iznimno tešku pjesmu “My Friend” Jacquesa Houdeka.



Dok je članica žirija Indira Levak rekla da našu prošlogodišnju Eurosongovu uzdanicu može otpjevati jedino Houdek, pobjednica prve sezone “Zvjezdica” Mia Negovetić vjerovala je da će Crnjak uspjeti izvući zahtjevne vokalne dionice. Marin ipak nije prošao, a najveći je razlog tomu što je nastupio prehlađen i promukla glasa.

– Umjetnik sam, izrađujem nakit, slikam, obožavam modu i drukačije odijevanje od drugih. Uzor mi je Lady Gaga – kaže taj osebujni dječak. A to što nije uspio u “Zvjezdicama” još više začuđuje zna li se da je prije dvije godine osvojio žiri njemačke verzije showa “The Voice Kids”. Marin je tada otpjevao Adelinu pjesmu “Make You Feel My Love”, a potom s oduševljenim članom žirija Sashom zapjevao klasik “I Will Always Love You” Whitney Houston. Razgovarali smo i s Marinovom mamom Marom.



– Na dan nastupa u “Zvjezdicama” bio je jako bolestan, tako da smo pokupovali cijelu ljekarnu. Bio je tužan što nije prošao i pokazao što zna, ali i presretan zato što se mogao družiti s hrvatskom djecom. Ondje gdje mi živimo nema hrvatske škole ni crkve, a Marin jako voli sve naše. Od glazbe najviše Jacquesa Houdeka i Josipu Lisac – kaže ponosna mama, otkrivši nam Marinove planove:

– Njegova profesorica glazbenog odgoja iznimno je muzikalna i talentirana i sklada pjesme za njegov samostalni album. Bit će na engleskom jeziku, a jedna pjesma na francuskom jer obožava Pariz, ali s refrenom na hrvatskom.