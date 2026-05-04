Zauzeti gotovo cijeli prime time svaki dan jednom serijom, nije baš razlog za pohvalu

Okvir za sjećanja: Kviskoteka // HRT 1 – pet ruža

Kakav udar nostalgije iz tjedna u tjedan svojim gledateljima servira HRT kroz emisiju "Okvir za sjećanja"! Riječ je o pregledu legendarnih emisija u povodu sedamdesete obljetnice Hrvatske televizije, koji se emitira još od ožujka, a nema kome srce nije zaigralo kada se prošlog tjedna na malim ekranima konačno pojavio - Kvisko. Sedma je epizoda, naime, bila posvećena "Kviskoteci", najpopularnijem kvizaškom formatu koji se emitirao 80-ih i 90-ih godina. Čak i oni koji se "Kviskoteke" ne sjećaju kao emisije, vjerojatno su čuli za sam pojam kao svojevrsni sinonim za televizijske kvizove. Sada je ova emisija podsjetila kako je sam format izgledao, koje su bile najpoznatije igre, kako je natjecanje funkcioniralo i tko su bili najzapaženiji pobjednici, a upravo se kroz njihove priče najbolje se vidi koliko je "Kviskoteka" ostavila traga. U tom je kontekstu odličan sugovornik bio Mladen Vukorepa, danas lovac u "Potjeri", a nekad srednjoškolac koji je pobijedio upravo u "Kviskoteci". Takve priče lijepo pokazuju da ona ovdje nije samo uspomena, nego kako je zapravo bila jedan od ključnih faktora učvršćivanja kvizaške scene u Hrvatskoj. U istom kontekstu posebno je zanimljivo vidjeti i mladog Mirka Miočića, koji je kasnije postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kvizaške scene.

Velik plus su i arhivske snimke urednika Laze Goluže i Miroslava Mahečića, koje podsjećaju koliko je taj projekt bio autorski promišljen. "Kviskoteka" je prvi put emitirana 1980., ali ono što ova epizoda jasno pokazuje jest da nije nastala ni iz čega, a prethodilo joj je čak petnaestak domaćih kvizova. Danas to zvuči gotovo nevjerojatno, ali upravo zato ova epizoda podsjeća koliko su kvizovi znanja važan televizijski format s dugom tradicijom.

Svadba // Premium videoteke – tri ruže

Nakon što je mjesecima punila kina i postala najgledaniji film u povijesti hrvatskih kina, "Svadba" je sada stigla i u premium videoteke. I to je sjajna vijest, jer domaći filmovi često nakon kina samo nestanu i onda ih se dugo nema gdje pogledati. No ovaj film koji je gledalo 800.000 ljudi u Hrvatskoj i gotovo dva milijuna u regiji sada je dostupan svima koji ga nisu stigli pogledati ili ga žele ponovno pustiti. U vremenu kad ovakav brzi prelazak iz kina na nove platforme postaje standard, publika očito to i očekuje. "Svadba" je pritom baš film za kojim će mnogi posegnuti da ga pogledaju u nekom obiteljskom okruženju zbog svog prepoznatljivog humora i jake glumačke postave predvođene Reneom Bitorajcem i Draganom Bjelogrlićem. Upravo ta kombinacija komedije i obiteljskih tenzija očito je bila ključ uspjeha u kinima, pa zašto ne bi funkcionirala i kod kuće.

Orkanski visovi // HBO Max - tri ruže

Još jedan primjer koliko se promijenio put filma od kina do gledatelja su "Orkanski visovi", film koji je s prvim danom svibnja stigao na HBO Max i to gotovo odmah nakon kino-distribucije. Nekad je to bio proces koji je trajao mjesecima, danas se streaming platforme natječu tko će prije. Riječ je o novoj ekranizaciji klasika Emily Brontë, u režiji Emeralde Fennelle, a koja donosi moderniju i vizualno naglašenu verziju priče o Cathy i Heathcliffu, koje glume Margot Robbie i Jacob Elordi. Film je u kinima ostvario velik uspjeh, a kao i u slučaju "Svadbe" sada ga je na malim ekranima dočekala publika koja je jednostavno navikla na to da ne mora čekati.

Kumovi // Nova TV - jedan kaktus

I dok se na sve strane traže nova rješenja kako privući publiku, na Novoj TV se hvale "duplom dozom Kumova". Ok, "Kumovi" jesu popularna serija i publika ih voli, tu nema spora. Ali zauzeti gotovo cijeli prime time svaki dan jednom serijom (i to samo zato što je završila "U dobru i zlu"), nije baš razlog za pohvalu. Dapače, više djeluje kao krpanje rasporeda nego kao promišljena programska odluka. I tako zapravo "Kumovi" ispaštaju, jer kad jedna serija postane gotovo jedini sadržaj u udarnom terminu, problem nije u seriji nego u programu.