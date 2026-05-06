Influencerica se suočila s nezamislivim gubitkom, preminula su joj dva sina: 'Hvala vam na tišini, pažnji i razumijevanju'

Poznata banjalučka modna influencerica i blogerica Bojana Mutić podijelila je s javnošću potresnu vijest o smrti svog mlađeg sina Maksima, koji je preminuo u 11. godini života. Obitelj Mutić se tako po drugi put suočila s nezamislivim gubitkom, nakon što je 2024. godine preminuo i njihov stariji sin Nikolaj, koji je također bolovao od rijetkog genetskog poremećaja poznatog kao Pelizaeus-Merzbacherov sindrom.

Bojana se od sina oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama, zamolivši pritom za mir i privatnost u ovim teškim trenucima. Navela je kako se njezina obitelj ponovno bori s neopisivom tugom te je izrazila nadu da će javnost razumjeti njihovu potrebu da prve dane provedu u tišini, okruženi najbližima. Objasnila je kako je javno obraćanje postalo neophodno iz privatnih i poslovnih razloga, jer je postajalo sve teže komunicirati s osobama koje nisu bile upoznate s tragedijom, te se ispričala svima koji su vijest doznali na taj način.

Također je zahvalila svima na iskazanoj pažnji i podršci, napomenuvši kako trenutno nije u mogućnosti odgovarati na poruke, ali da joj svaka upućena riječ mnogo znači. Influencerica je najavila privremeno povlačenje iz javnog života i odgodu svih poslovnih suradnji i objava. Podsjetila je kako je Nikolaj preminuo prije dvije godine, u vrijeme kada je Maksimovo zdravstveno stanje već bilo kritično.

Obojica dječaka borila su se s teškim neurološkim poremećajem koji pogađa središnji živčani sustav i za koji još uvijek nema lijeka. Bojana je ranije otvoreno govorila o mukotrpnom putu do točne dijagnoze, prisjećajući se kako su nakon teškog poroda 2012. godine liječnici prvo pogrešno sumnjali na cerebralnu paralizu. Dodala je kako su ona i suprug, vjerujući da su problemi prvog djeteta bili uzrokovani isključivo komplikacijama pri porodu, odlučili proširiti obitelj. Nadali su se da će im drugo dijete donijeti novu snagu, no nakon Maksimova rođenja 2015. godine i pojave prvih simptoma, shvatili su da je riječ o istoj bolesti. Genetski nalazi iz Barcelone potvrdili su najtežu dijagnozu. Unatoč golemoj boli, Bojana je godinama na društvenim mrežama iskreno pisala o izazovima života s teško bolesnom djecom, zbog čega je postala inspiracija i dobila veliku podršku pratitelja diljem regije.