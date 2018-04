Bivši član Scijentološke crkve iznio detalje oko sukoba Travolte i Cruisea

Brendan Tighen (37), bivši zaštitar u Scijentološkoj crkvi otkrio je za Daily Mail detalje o sukobu dvojice najpoznatijih pripadnika ovog poznatog kulta slavnih. Kako je rekao u intervjuu, glumci John Travolta i Tom Cruise ne podnose se, a povod je taj što se bore za mjesto broj 2 u kultu, odmah iza vođe kulta Davida Miscavigea. Sve do dolaska Cruisea u kult Travolta je bio Miscavigeaov miljenik, no to se promijenilo dolaskom mlađeg glumca.

- Cruise je čovjek koji jedini ima direktnu vezu prema Miscavigeu - rekao je Tighen i dodao kako je Cruise 2008. dobio medalju za hrabrost kao najveće priznanje koje može dobiti neki član, a to je naljutilo Travoltu koji je pucao od ljubomore.

- Nije tajna da se preziru. Travolta nije bio pozvan na Cruiseovo vjenčanje s Katie Holmes - kazao je Tighen, koji je radio kao Cruiseov tjelohranitelj. U razgovoru za Daily Mail opisao je i svoje iskustvo čuvanja glumačke zvijezde.

- Katie mi je većinu vremena izgledala kao da joj je teško i kao da jedva drži korak s njim. Nikad nisam vidio nikakvu intimnost između njih dvoje - kazao je Tighen i dodao kako je Cruise perfekcionist kojem je obitelj na drugom mjestu.

Novinari Daily Maila zasad nisu dobili odgovore od dvojice glumaca.