VIDEO Zbog golišavog Zdravka Čolića u mladim danima žene su padale u trans! Pogledajte video koji 'gori' na mrežama

Nakon gotovo pola stoljeća iz prašnjavih arhiva pojavila se snimka koja je u samo nekoliko sati usijala društvene mreže i ponovno podsjetila javnost zašto je Zdravko Čolić slovio za ultimativnog seks-simbola bivše države Jugoslavije. Video iz 1978. godine mnogi su dočekali kao još jedan dokaz da je mladi Čola bio miljenik žena za kojim se doslovno gubila glava. Riječ je o snimci nastaloj u svlačionici tijekom kultnog koncerta na sarajevskom Koševu, održanog 8. rujna 1978. godine. Čolić je tada bio na vrhuncu popularnosti, usred turneje "Putujući zemljotres", koja je, baš kao što joj ime govori, "tresla" cijelu bivšu državu. U videu se vidi umorni pjevač kako u backstageu skida znojnu srebrnu košulju te, potpuno opušten i bez majice, razgovara s novinarom. Njegovo isklesano izdanje iz koncertne pauze danas je izazvalo lavinu komentara oduševljenih obožavateljica, složnih u ocjeni da se "takva karizma i ljepota danas rijetko viđaju".

Zanimljivo je i to da Čolić na snimci, posve neopterećen histerijom koja vlada na stadionu, ležerno komentira nogomet i publiku. Odgovorio je i na pitanje o kiši koja je prijetila pokvariti spektakl, kratko poručivši kako "nije lijepo" i da bi bilo "bolje da je nema". Nažalost, pokazalo se da je bio u pravu. Taj grandiozni koncert ostao je upamćen i po tome što je prekinut zbog snažnog pljuska koji je ugrozio sigurnost izvođača i skupe opreme. Ipak, ovaj arhivski dragulj iz backstagea ostaje vrijedan podsjetnik na eru u kojoj je jedan pjevač bez problema punio najveće stadione i lomio tisuće ženskih srca, ponekad, čini se, već samim skidanjem košulje.

Podsjetimo, nedavno je bačena bomba, odnosno eksploziv na obiteljsku kuću Zdravka Čolića. Beogradska policija uhitila je M. S. (33), osumnjičenog za bacanje eksplozivne naprave na njegovu kuću na Dedinju. Uhićenje je uslijedilo nakon intenzivne kriminalističke istrage koju su proveli pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP). Kako su tada doznali srpski mediji, osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je odgovoran za napad koji je uznemirio javnost. Motiv napada nije službeno potvrđen. Inače, ako se prisjetimo, u jutarnjim satima 3. veljače, na kuću legendarnog pjevača u Ulici Stojana Ćelića bačena je bomba. U trenutku snažne eksplozije Čolić i članovi njegove obitelji nalazili su se u kući, no srećom nitko nije ozlijeđen. Eksplozija je probudila cijelo naselje, a materijalna šteta je velika, oštećena je fasada kuće, popucala su stakla, dok je automobil parkiran ispred objekta također oštećen. Nedugo nakon dojave, policija je blokirala prilaze kući, a na teren su izašli forenzičari i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva. Očevid je trajao satima, a područje je bilo pod jakim mjerama osiguranja.