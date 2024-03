Marijana Mikulić: 'Tek s Jakijem sam shvatila da moje dijete treba biti prioritet. Uvijek'

Glumica Marijana Mikulić na društvenim je mrežama često podijeli novosti novosti o stanju svog sina Jakova. Naime, Jakovu je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, a Marijana često govori o tome što prolaze kako bi njihovu sinu bilo lakše te kako on napreduje. U novoj objavi na Instagramu osvrnula se na citat koji glasi: “Samo posebni roditelji dobiju posebnu djecu”. Objasnila je zašto se ne slaže s njim.

- Ne bih se složila... Posebna djeca su posebna. A roditelj je poseban onoliko koliko: prihvati to da ima posebno dijete, prilagodi se djetetovim potrebama, pomogne djetetu da se prilagodi svojoj “neposebnoj” okolini i u svemu navedenom sačuva zdrav razum. Puno sam se trudila i sebe i djecu ugurati u kalupe. U očekivanja ljudi i situacija. Još od prvog djeteta. Tek s Jakijem sam shvatila da moje dijete treba biti prioritet. Uvijek. Što god okolina mislila o tome. Koliko god bili nametljivi sustav i ljudi sa svojim kalupima. Moje dijete je prioritet. Njegovo funkcioniranje, njegova sreća. Jednim od najvećih svojih uspjeha smatram rečenicu koju mi je izgovorila psihijatrica na procjeni: “Prvo što vam moram reći da vidim je- da je on jedno jako zadovoljno i sretno dijete”. Nisam ja posebna. On JE. I sretna sam i zahvalna da je moj - napisala je u objavi koju možete pogledati OVDJE.

Ranije je podijelila jednu objavu o majčinstvu, ali i kako ju je njen Jakov puno naučio o njoj samoj.

"Nisu neprospavane noći i količina brige ono što me najviše zakucalo kod majčinstva (a zakucalo me pošteno, svaki je tek s 3,5 krenuo spavati noć) Najviše od svega me zakucala spoznaja koliko sebe moram promijeniti, preodgojiti, da bih uopće mogla odgovoriti na potrebe jednog djeteta. Naučio me ovaj mali čovjek o meni više nego ijedan učitelj, psiholog, više nego itko! Uz njega postajem bolja osoba, postajem i njegovoj braći bolja mama. Još je duuug i težak put preda mnom. Puno je tu krivih postavki za reprogramirati. Ali zahvalna sam ti, moj plavi dječače, što si mi otvorio oči, što me tjeraš da probijem sve barijere i postanem najbolja verzija sebe", napisala je Mikulić na Instagramu, a objavu možete pogledati OVDJE.

Nedavno je odlučila podijeliti s pratiteljima jednu situaciju iz svakodnevice u kojoj joj nije bilo nimalo lako i nije znala kako izaći s time na kraj.

VEZANI ČLANCI:

"Nisam od osoba koje se vole jadati. Ovaj sadržaj ne služi tome nego da sličnima pokaže da nisu sami. Meni pomaže vidjeti takve stvari. Ljudi pišu da im znači isto kao i meni. Usponi i padovi dio su svačije svakodnevice. Samo su neke svakodnevice malo drukčije od drugih. Sadržaj vezan za autizam. Za našu svakodnevicu. Rutine, terapije, igračke, sadržaje. Objavljivat ću prema svom nekom osjećaju, ali i vašem interesu. Hvala vam da ste tu. Na ovaj ili onaj način", napisala je glumica uz objavu te opisala s kakvim se problemom tog dana susrela sa sinom Jakovom, kako je reagirala, kako su joj prišli prolaznici, a uz sve to nosila se s jakom migrenom.

FOTO: Karizmatični Željko Bebek napunio splitske Gripe, pogledajte atmosferu

"Migrena, dan drugi, sad su učestale i traju po tri dana. Vani sunce. Valjalo bi u šetnju. Prvo razgovor sa srednjoškolcem. Gomilanje gradiva i ignoriranjem lektire nećeš ništa postići. (Što mislim generalno o našem školskom sustavu, sad nećemo načimati.) Mozak mi pulsira dok me gleda ispod oka i samo čeka da završim. Idem s malim u nabavu, imam osjećaj da mi sunce kroz oči kopa pulsirajući mozak. U prolazu Jakov ničim izazvan gurne curicu koja prolazi u suprotnom smjeru. – Jakove, ne smijemo gurati, to boli, treba reći curici oprosti. – Oplosti – dobacuje i nastavlja dalje. Ja se ispričavam ljudima. Natovarena ko kenja nosim stvari, jer eto htjela sam šetati umjesto ići autom", ispričala je u objavi na Instagramu Marijana te u nastavku dočarala situaciju koja se odvijala na ulici dok je pokušavala Jakovu objasniti kako je vani toplo te da bi bilo dobro da skine toplu majicu jer će se preznojiti.

"Odjednom je jako toplo. Hoću Jakovu skinuti duks – kreće dernjava. Stišćem ga i molim da se ne dere jer će se preznojiti. Dosta mi je kašlja, inhalatora, sirupa, svega. On se dere još jače. Kapituliram. Klečim nasred puta. On skakuće dalje. Sav je mokar. Pokušam opet nakon par minuta. Jakove, vruće je, daj skini duks. Pogleda me, bez da trepne sam skida jaknu, pa duks. Oblačim mu natrag jaknu, nastavlja skakutati kao da ništa nije bilo. Na povratku doma kaže: – Ja želim tebezije doma (ja želim televiziju doma). Reko', ma briga me, ajde doma gledati televiziju. Glava će mi rasprsnuti. I on krene u dernjavu. Neeeecee doma. A što hoćeš? Ja želiiiim. I tako u krug. Prolaznica pita hoće li pas pomoći. Potpuno tupa velim mu: – Vidi, Jaki, pas. Tek par sati kasnije mi prolazi da je to s njom možda isto dijete s teškoćama u razvoju, a ono terapijski pas. Ali taj čas ja samo želim da Jakov ušuti, da dođem doma, da popijem nešto protiv bolova i pokušam im složiti ručak. Pokušam ga nositi, urla, težak je, glava mi puca. Počinjem i ja plakati. Sjedam na neku klupu. Grlim ga sva jadna jer sam ga par minuta ranije stiskala za male ruke od nemoći da doznam što hoće. Sjedimo, grlimo se i plačemo. Andrija nas grli. Tek nakon nekog vremena postajem svjesna da sam vani, ljudi, cesta... On se smirio. Nastavlja skakutati kao da ništa nije bilo. Ja potopljena. Pospremam namirnice, završavam ručak, pravimo cimet-rolice, pulsiranje u glavi se smirilo, barem na koji sat", ispričala je Marijana na Instagramu te je objavu zaključila sljedećim riječima:

"Razmišljam kako je Jaki motorički zdrav, polako ali sigurno stalno pomalo napreduje, imamo sve što nam treba, a ja sam u raspadu. I mislim kako li je svim onima s težim problemima i našim sustavom nikakve podrške. Inkluzije samo na papiru. Bio je ovo dan ko naš sustav podrške. Naoko divan i sunčan, a iznutra tako težak, bolan i mučan. I lijep onoliko koliko smo ga mi sami učinili lijepim, našim crtanjem, cimet-rolicama i tisućitim gledanjem prometnih znakova. Sutra je novi dan, prilika za novi početak. Ili kako mi je jedna psihologica u jednom vrtiću rekla: Još vi stignete biti dobra mama."

VIDEO Habijan o tenisicama za koje se pisalo da ih je platio 1700 eura: 'Kupio sam ih na sniženju'