Svećenik Ladislav kuhat će u RTL-ovom showu: Župljani su nestrpljivi da emisija počne

Nova sezona showa “Večera za 5 na selu” koja nas čeka idući ponedjeljak, 29. ožujka, u 20 sati u programu RTL-a, a kao kuhar u ovom showu svoju će sreću iskušati i svećenik Ladislav Dort, koji je od 2016. župnik u Vinkovcima u župi Presvetog Srca Isusova. Rado je pristao odgovoriti nam na nekoliko pitanja i otkrio nam što ga je ponukalo da se prijavi u show i kako njegovi župljani gledaju na pojavljivanje njihova svećenika na malim ekranima.



– Nitko me posebno nije nagovarao da se prijavim. Prijatelji mi jesu govorili da bih se trebao prijaviti na neko kulinarsko natjecanje. Kako nemam puno vremena, jedini izbor je bio “Večera za 5 na selu”. Tu emisiju pratim redovito niz godina i želja da se prijavim postojala je dugo vremena. No sada sam konačno odlučio, prijavio se i uskoro ćete me gledati kako kuham na RTL-u! – kazao nam je velečasni Ladislav i otkrio kakve su bile reakcije župljana kada su saznali da se prijavio u RTL-ov kulinarski show:

– Župljani nisu znali ništa o tome. Samo pojedini prijatelji. Ali nakon što su saznali, od župljana dobivam samo komentare podrške, oduševljenja, pohvale. I otkako ide najava na televiziji, jako su nestrpljivi da emisija počne. Ladislav nam kaže kako je kuhanje prigrlio tek kada je postao svećenik jer je tada i počeo živjeti sam, ali prvu pouku iz kuhanja dobio je puno prije toga od svoje mame. Prisjetio se i što je prvo skuhao.

– Kuhati sam učio uz majku i pomagao joj od malih nogu. Kad je riječ o prvom ozbiljnijem jelu, zapravo to nije bilo jelo jer sam se već odmalena najviše interesirao za slastice. Tako da je prva ozbiljnija slastica bila torta. Mislim da se zvala Svilena torta, koja se pravi od beze kora, krem-bananica i dviju vrsta kreme. Svi su bili oduševljeni i nisu vjerovali da sam ja tako mali napravio takvu tortu. Mislim da je to bilo još u osnovnoj školi – govori nam Ladislav. Kaže kako kuha gotovo svaki dan, a nekad si skuha i za više dana i misli da je jednako dobar u pripremanju slatkih i slanih jela i dodaje: – Iako mi je veći gušt spremati slastice, torte jer pri ukrašavanju dolazi do izražaja i moj umjetnički duh.

Ladislav je odrastao u vojvođanskom selu Hrtkovci, a kada se iz Srijema preselio u Slavoniju, nije bilo puno razlike u okusima u odnosu na one uz koje je odrastao jer, kaže, to su dvije identične kuhinje.

– Tipična srijemska kuhinja gotovo je identična slavonskoj. Kako je majka učila od svoje mame, koja je Mađarica, svakako su svi okusi djetinjstva malo pikantniji. Ali odmalena obožavam domaće namirnice i kuhinju. Primjerice, nikada neću kupiti tjesteninu, nego uvijek napraviti domaću. To je neusporedivo – kaže Ladislav sjećajući se okusa djetinjstva. Pitamo ga koje je jelo doveo do savršenstva i čime namjerava oduševiti ostale natjecatelje? – U sva jela ulažem jednako umijeće, strast i ljubav i trudim se da svako bude dobro i ukusno. Ne mogu izdvojiti nijedno koje sam doveo do savršenstva. Jer što je savršenstvo u kulinarstvu? A natjecateljima ću pripremiti fina domaća jela koja su na neki način spoj tradicionalnoga i modernoga. I što je najvažnije, koristit ću domaće i svježe namirnice – odgovara nam Ladislav, koji je već u djetinjstvu izrazio želju da bude svećenik.



– Da želim biti svećenik, razmišljao sam još u osnovnoj školi, no konačnu sam odluku donio u srednjoj školi. Roditelji su reagirali pozitivno pruživši mi potpunu podršku– veli i otkriva nam kako su njegovi kolege svećenici reagirali na činjenicu da će se pojaviti u kulinarskoj emisiji. – Kolege ili braća svećenici podržali su me i imali su samo pozitivne komentare. Svećenicima pripremam jela kao i svima ostalima. Mi smo najobičniji ljudi, jedemo sve kao i svi ostali – kaže Ladislav. Za kraj otkriva nam kako voli sva jela slavonske kuhinje i da je odličan u pripremi slavonskog čobanca, a tajne sastojke koje stavlja u njega zadržat će ipak za sebe.

