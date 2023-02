Kolinda Grabar-Kitarović otkrila zašto se Jakov ne pojavljuje u javnosti: 'Ne voli se eksponirati'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon svog mandata postala je članicom Međunarodnog olimpijskog odbora, a o svom radu i posjetima često izvještava i svoje pratitelje na društvenim mrežama. Neki od njih često je pitaju i kako to da joj društvo ne pravi suprug Jakov Kitarović kojeg smo mogli viđati tijekom njezinog mandata. Sada je napokon odgovorila i na to pitanje. Naime, bivša i prva hrvatska predsjednica kazala je kako se njezin suprug ne voli eksponirati, no da joj je u poslu puno pomagao svojim angažmanom.

- Nije se volio, a ni dandanas se ne voli eksponirati. Nije osoba koja želi javnu pozornost, ali je svoj posao izvrsno odrađivao i u tome uživao – rekla je za Gloriju, pa se prisjetila nekih situacija u kojima su joj njegova pomoć i kontakti koje je imao puno pomogli.

Inače, Kolinda se nedavno pohvalila kako je bila u BiH te Međugorju, no ponovno s njom nije bio suprug nego prijateljice.

- Hodočašće Gospi u Međugorje, uz molitvu za obitelj, prijatelje i Domovinu! Predivan vikend s prijateljicama u prekrasnoj Bosni i Hercegovini – napisala je u opisu fotografija. U komentarima su joj pratitelji uputili brojne komplimente.

Prije toga, Kolindu smo mogli vidjeti i u na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru gdje je bodrila Vatrene, a ni tada joj suprug nije pravio društvo. Kolinda je naše nogometaše podržavala s tribina gdje smo je mogli vidjeti u različitim kombinacijama. Jedna od njih bila je i narodna nošnja. Radi se o narodnoj nošnji Posavine koju je nosila na utakmici protiv Kanade. Tada je kazala kako dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. A inače, takvo je pravilo i u diplomaciji.

- Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je Grabar-Kitarović. Na nekim utakmicama mogli smo je vidjeti i u prepoznatljivom hrvatskom dresu na kockice, a istaknula se i posebnom košuljom luksuznog brenda Louis Vuitton. Košulja je iz prošlogodišnje linije, a kreirao ju je dizajner Louis Vuittona i Off-Whitea Virgil Ablo.

-To je košulja koju nisam nosila ranije jer mi je bila velika, ali mi je Krie to malo preuredila da nije baš ogromna, ali puno mi znači ta košulja - rekla je tada bivša predsjednica.

Kolinda se na društvenim mrežama također često hvali svojim putovanjima, a tako se prošlog ljeta javila i iz Dubrovnika gdje je provela kraj svog odmora. No, i tada je sama pozirala.

- Ništa nije kao Hrvatska. Zadnje uspomene na ljeto u našoj veličanstvenoj Hrvatskoj. Vrijeme je za povratak na posao - napisala je uz album fotografija, a prije toga je podijelila fotografije s Lopuda i Kornata. Na Lopudu je ručala u jednom restoranu te se fotografirala s osobljem, a fotografija je objavljena na Instagram profilu restorana. Prije toga javila se s Kornata te pokazala kako uživa na brodu.

