Sir David Jason slavi 83. rođendan! Po struci je električar, a proslavio se tek u zrelim godinama

Legendarni britanski glumac Sir David Jason danas slavi 83. rođendan. Jason je jedan od najvećih i najpriznatijih britanskih TV glumaca. Rodio se 2. veljače 1940.u kao David White u Edmontonu, a iako je po struci električar glumom se počeo baviti 1964. godine. Najpoznatiji je po ulozi Del Boya u kultnoj seriji 'Mućke'. Ulogu koja mu je obilježila karijeru dobio je u zrelim, 40-im godinama i izokrenula mu je život naglavačke.

O tome kako je Del Boy ušao u njegov život, anegdotama sa snimanja, što mu je rekla kraljica Elizabeta kada ga je proglasila vitezom, što je prišapnuo kćeri kada ju je u svojoj 61. godini doveo kući iz rodilišta,... Jason je zapisao u autobiografiji koja je 2014. godine izašla i u hrvatskom prijevodu jednostavnog naziva "Moj život". Čitateljima je najzanimljiviji dio onaj u kojem piše o zgodama sa snimanja "Mućki". Trenutak kada se našao na čitaćoj probi s Nicholasom Lyndhurstom koji glumi Rodneyja i Leonnardom Pearceom koji je u "Mućkama" glumio djeda, David je opisao kao čaroban moment.

– Kad smo nas trojica počeli dodavati svoje glasove tim rečenicama, u sobi se stvorila čarolija. Nickov namjeran, pomalo glupast glas, moja najbolja imitacija Dereka i Leonnardovo ljupko režanje – svi sastavni dijelovi naprosto su se poklapali – piše Jason u knjizi. S Delom se glumac odmah sprijateljio i uživao je u gradnji njegova karaktera, ali i osmišljavanju Trotterova fizičkog izgleda.

– Mrzim kupovati odjeću i radije bih više puta stisnuo prste kuhinjskom ladicom nego stajao u trgovini u redu. No kupovina odjeće za lik Dela bila je sasvim nešto drugo. Uživao sam u tome – istaknuo je glumac koji i dalje u svom ormaru čuva pulovere koje je nosio kao Del Boy u "Mućkama". Saživjeti se sa sudbinom lika iz londonskog Peckhama nije bio težak zadatak za Davida jer je i sam došao iz slične sredine.

– Del Boy je bio nalik na mnoge likove koje sam susreo u mladosti dok sam radio kao električar. Znao sam njegovo porijeklo i način razmišljanja radničke klase iz koje i sam dolazim – objasnio je glumac. Ispričao je jednom prilikom kako su njegovi bili siromašni i otac mu je zarađivao ribarenjem, ali nikada djeci nije dopuštao da osjećaju zavist prema bogatašima.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

– Moj tata uvijek je govorio: Ono što nemaš, ne može ti nedostajati. Mi smo recimo bili presretni kad smo skupili novac za kupnju hladnjaka i nikada nismo s prezirom gledali na nekoga tko se vozi u Rolls Royceu – s ponosom je govorio David o svojoj obitelji.

Ipak, želio se izvući iz neimaštine i postati glumac. Priliku za to dobio je u 26. godini kada je postao dio casta u seriji "Do Not Adjust Your Set" u kojoj su glumili i kasnije poznati Monthy Paythonovci. Javno to ne želi priznati, ali nikada nije oprostio Paythonovcima što ga nisu ostavili u družini i pozvali u svoje kasnije projekte. Sve do "Mućki" njegovo ime široj publici nije bilo poznato, ali Del Boy mu je otvorio vrata brojnih uloga. Jedna od njih bila je i uloga Sidneya Larkina u "Dražesnim pupoljcima svibanjskim".

– Svi su obožavali tu seriju jer je snimana u idiličnom seoskom okruženju. A tata Larkin je bio spretan lik koji uspješno izbjegava plaćanje poreza i svaku lošu životnu situaciju dočeka s osmijehom i bilo je jednostavno glumiti takvog čovjeka – rekao je Jason. Poput Larkina, i on je životnim neprilikama prkosio osmijehom, no sa smrti prve supruge Myfanwy Talog, koja je 1995. umrla od raka, teško se mirio. – Zatrpao sam se poslom samo da ne mislim na Myfanwy. Bilo je teško, ali uloga inspektora u "Frostovu pristupu" me spasila – kaže glumac.

Deset godina nakon smrti prve supruge David se ponovno oženio s Gill Hinchcliffe. Kada su ušli u brak, David i Gill već su bili roditelji danas 21-godišnje Sophie Mae.

– Kažu da vas roditeljstvo pomladi, ali, bogme, ja se ne osjećam tako – kroz smijeh je priznao u jednom od intervjua i dodao: – Osjetio sam to najbolje dok smo bili u Disneylandu. Leđa su mi se ukočila od vožnje u vlakovima smrti.

Jason je 1993. godine postao je časnik Reda britanskog imperija, a 12 godina poslije (2005.) postao je vitez, tj. dodijeljena mu je titula Sir. Mnoge britanske novine su popratile taj čin. Daily Mirror sve je popratio člankom pod naslovom "Ustani Sir Del Boy", aludirajući na njegovu najpoznatiju ulogu. Sir David Jason poznat je i po ulogama Popa Larkina i Inspektora Jacka Frosta u seriji 'Frostov pristup'.

