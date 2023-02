Sanja, Marinko i Zec: 'Ne smijemo koristiti ime Novi fosili, ali o Rajku sve najbolje'

U Special Happy Showu ugosili smo članove grupe Novi fosili: Sanju, Marinka i Zeca. Nakon spora s pokojnim Rajkom Dujmićem oko prava na korištenje imena banda, potvrdili su nam da se ne smiju predstavljati kao Novi Fosili, ali za Rajka imaju samo riječi hvale.

Mi smo bili petero ljudi koji su se spojili iz različitih afiniteta prema glazbi, segmenata i miljea, no dogodilo se da su naši glasovi napravili jednu prekrasnu harmoniju i posebnu boju, a za to je bio zaslužan nepresušan talenat Rajka Dujmića koji je znao od svakog iz nas izvući ono najbolje što je imao. To mogu samo veliki znalci i ljudi koji razumiju glazbu. Rajko je obilježio veliki period naših života prekrasnim pjesmama i mi ih dostojanstveno izvodimo na koncertima i dan danas, rekao je Vladimir Kočiš Zec.

Kada je Rajko na probu donio pjesmu ‘E moj Saša’, ja sam mislio kakva je ovo pjesma, što je ovo, kad ono ne hit, nego hitčina, prisjetio se Marinko Colnago.

Rajko je bio jedan genijalac i umjetnik i čovjek kao što je Rajko nedostaje svima u regiji ne samo u Hrvatskoj. Moje je mišljenje, da danas ima jako puno izvanrednih pjevača, producenata, aranžera, no nedostaje pravih autentičnih iskrenih autora poput Rajka. On je bio jedan od najvećih, rekla je Sanja Doležal.

Vjeruju da je Rajko živ, da bi i danas nešto snimali, više prilagođeno njihovim godinama i zrelosti. Puno je anegdota iz bogate karijere, koje su podijelili s našim slušateljima, od pokvarenog razglasa, padova na pozornici po kojoj su letjele cipele obožavateljica i još štošta… Marinku je grudnjak doletio u glavu, i to ne jednom, a na nastupu u Rusiji ga je ‘stislo’ na pozornici pa je morao otrčati na jedno mjesto, s osmjehom se prisjetila Sanja.

Marinko je član benda od prvog dana, sudjelovao je i u osmišljavanju imena. Na druženju u jednoj zagrebačkoj slastičarnici, pokojni Arsen Dedić pitao 'kaj je dečki, čujem da ste osnovali band, kak će te se zvati? Mi smo rekli da ćemo se zvati Fosili, pa je Arsen digao glavu i rekao pa onda se nazovite Novi Fosili, da se ljudi čude, i tako je ostalo.

Prvi poziv u band Zec je odbio, kaže da se u to vrijeme uvjetno rečeno bavio rock'n'rollom i jazzom, te su mu Novi Fosili bili 'kuruza'. Promijenio sam mišljenje kada su mi predočili poslovanje banda, da imaju tjedno dva tri koncerta te da je band na dobrim ekonomskim osnovama, onda sam pristao.

Sanja koja je i pokojnog supruga upoznala u bendu, pridružila im se 1983. godine, a svi je sjećaju kao prave zagrebačke ljepotice u koju su svi dečki bili zaljubljeni. Kad sam došla imala sam 19 godina, dečki su mislili koje je ova mala, što ona hoće...

S Fosilima su proputovali Europu, Rusiju, Kanadu i Sjedinjene Američke Države. 80-ih su imali turneje koje su trajale po tri četiri mjeseca, pa i po dva koncerta dnevno svaki dan. Članovi su se upoznali i zavoljeli te ih danas veže duboko prijateljstvo, isprepleteno i kumskim vezama. Bez obzira pod kojim imenom nastupaju, publika ih dobro poznaje više od pola stoljeća. Profesionalnost, upornost i ljubav urodili su brojnim hitovima uz koje su mnogi odrastali, zaljubljivali se, rastajali i sastajali, a brojni to čine i danas i to diljem svijeta. Poznati trojac ima zakazane nastupe u Herceg Novom, BiH, Kanadi, a na proljeće će u njihovim stihovima uživati i Zagrepčani.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji