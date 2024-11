Marija otkrila svoju dugogodišnju želju i iznenadila objavom: 'Želim se dovesti u red da si ispunim tu želju'

U showu 'Život na vagi' natjecatelji su prošli više od pola puta, a u posljednjem tjednu promijenilo se puno toga. Nestali su parovi te sada rade u timovima, nisu imali trenere, a osim toga izabrali su i da nitko ne ispadne. Na posljednjem vaganju pokazali su kakve su rezultate ostvarili, a mnogi su i otvorili dušu. Marija je tako priznala koji san si želi ostvariti kada izađe iz showa. "Na treninzima se unazad tri tjedna osjećam odlično", rekla je s osmijehom na licu. Voditeljica Marijana Batinić pitala ju je o životu vani.

"Planiram neke odnose popraviti, drugačije rasporediti dan, drugačije rasporediti prioritete. Želim jednog dana upisati vojsku. Da odradim vojni rok. To sam htjela i prije, želim se dovesti u red da si ispunim tu želju. Nitko za nju nije znao osim moga supruga. A sad, evo, zna je cijela Hrvatska", rekla je Marija. Svjesna je kako je do toga još dalek put, ali barem zna da ide dobrim smjerom. "Puno još trebam napredovati, ali svakako vidim napredak", zaključila je.

Podsjetimo, tim je, kao i u prijašnjim sezonama, crveni i plavi, a članove tima birali su kandidati s najvećim postotkom izgubljenih kilograma - Alina i Esmir. Alina je odabrala Mariju, Tomislava, Nikolinu, Antoniju i crvenu majicu, a Esmir Matea, Antonija, Davorku, Ivicu i plavu majicu. Alina i Esmir birali su naizmjence, a mnogi su se u tom trenutku zapitali kakvom će se taktikom voditi.

"Birala sam srcem. To ti je moj problem. Meni srce radi prije glave. Odmah sam počela misliti s kime će mi biti lakše raditi. Shvatila sam da ću svako malo morati poticati Antonija, Matea ili ostale. To bi bilo jako teško. Slučajno sam podijelila nas na pet muških i pet ženskih", rekla je Alina.

Nikolina je rekla kako bi se ona vodila time tko će biti bolji u izazovima. Alina je rekla kako je svjesna da će ju to stajati finala. "Želim dati priliku cijeloj situaciji. Vjerujem u nas i bez obzira kakav će biti ishod. Moramo vjerovati, moramo se truditi pa ćemo vidjeti", zaključila je Nikolina.

Alina i Esmir nisu kapetani timova, njih će tek odabrati, no čekao ih je i prvi timski trening. No kad su došli u teretanu, dočekalo ih je još jedno iznenađenje jer je svaki tim trebao vježbati u odvojenim teretanama, i to bez trenera! „Cijeli ciklus bez trenera i još smo u timovima - kako će to donijeti minus na vagi, stvarno ne znam, ali svi ćemo se boriti“, rekao je Mateo.

Premda su svjesni da im je lakše kad su treneri uz njih, svi su dobro odradili trening. Crveni su se dogovorili da će o svemu razgovarati i ništa neće planirati, a plavci su također bili zadovoljni svojim timom - misle da su jači od crvenih, ali i da oni imaju jako dobrog igrača Tomislava. „U snazi nam ne mogu parirati, ali u drugome sigurno mogu“, zaključio je Mateo.

