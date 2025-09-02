Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽELI POSTATI MAJKA

Marija iz 'Života na vagi': 'Govorili su mi da sam krava, bačva i takve riječi'

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
02.09.2025.
u 21:00

Otkrila je da se za njezinom prijavom krije jedan od najiskreniijih razloga. Marija želi postati majka i izgraditi zdraviji način života.

Dvadesetpetogodišnja Marija iz Blaca bila je prva koja se predstavila kandidatima i gledateljima te se postavila na vagu u novoj sezoni emisije 'Život na vagi'. Otkrila je da se za njezinom prijavom krije jedan od najiskreniijih razloga. Marija želi postati majka i izgraditi zdraviji način života.

"Prijavila sam se u 'Život na vagi' da danas sutra postanem majka. Cijeli sam život htjela biti majka. Evo, imam 25 godina i nisu me dečki baš htjeli jer sam bila ogromna. Sad imam dečka, zajedno smo godinu dana, tako da mislim da će to sve biti dobro" otvoreno je priznala Marija za RTL.hr. Njena bitka s prekomjernom tjelesnom težinom počela je još u djetinjstvu. Navodi da je već tijekom osnovnoškolskih dana bila krupnije građe od vršnjaka, a okrutni komentari iz okruženja ostavili su duboke tragove.

"Ja sam od prvog razreda osnovne škole bila deblja. Kasnije su mi govorili da sam krava, bačva i takve riječi koje te pogađaju, pa se ti zatvoriš sam u sebe" prisjetila se Marija, govoreći o teškim trenucima iz prošlosti. Usprkos svim preprekama, Marija je čvrsto odlučila preokrenuti svoj život i pokazati sebi, kao i ostalima, da može ostvariti uspjeh. Najveću snagu pronalazi u bliskim osobama koje u nju vjeruju, a već sada se vidi u finalu te ima jasne, premda skromne želje za period nakon emisije.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
1/31

"Želim dokazati da ja to mogu i da ja to hoću. Već sam jednom sama skinula 30 kilograma, ali sam onda slomila nogu i ulijenila se. Moji bližnji su mi velika podrška, svi me žele vidjeti u haljini jer nikada nisam nosila haljinu. Želim biti kao i sada, normalna. Ne želim se ni s kim svađati, želim ući u haljinu i stvoriti obitelj" zaključila je Marija.

Ključne riječi
debljina kilogrami mršavljenje reality show televizija RTL život na vagi showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
REALITY SHOW

Zvonimir potrčao do cilja, Kate ganula sve - prva epizoda 'Života na vagi' donijela suze, smijeh i neizvjesnost!

Katarina je priznala da joj je teško zbog gubitka brata i roditelja, ali još teže podnosi spoznaju da njezina kći neće odrastati uz bližu obitelj. „Ja sam njoj sve, zato sam i došla tu“, kroz suze je rekla i dodala da je došla da mogu skupa voziti role, bicikle, skakati i ići na kupanje, a ne da njezina kći ide, a ona ostane u automobilu… Otkrila je da joj se više nije dalo nigdje ići, pozivala je sve da dođu kod nje jer joj je i bilo i fizički teško i nije imala što obući. Nije nikada bila depresivna, nego nezadovoljna.

Učitaj još