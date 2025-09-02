Marija iz 'Života na vagi': 'Govorili su mi da sam krava, bačva i takve riječi'

Dvadesetpetogodišnja Marija iz Blaca bila je prva koja se predstavila kandidatima i gledateljima te se postavila na vagu u novoj sezoni emisije 'Život na vagi'. Otkrila je da se za njezinom prijavom krije jedan od najiskreniijih razloga. Marija želi postati majka i izgraditi zdraviji način života.

"Prijavila sam se u 'Život na vagi' da danas sutra postanem majka. Cijeli sam život htjela biti majka. Evo, imam 25 godina i nisu me dečki baš htjeli jer sam bila ogromna. Sad imam dečka, zajedno smo godinu dana, tako da mislim da će to sve biti dobro" otvoreno je priznala Marija za RTL.hr. Njena bitka s prekomjernom tjelesnom težinom počela je još u djetinjstvu. Navodi da je već tijekom osnovnoškolskih dana bila krupnije građe od vršnjaka, a okrutni komentari iz okruženja ostavili su duboke tragove.

"Ja sam od prvog razreda osnovne škole bila deblja. Kasnije su mi govorili da sam krava, bačva i takve riječi koje te pogađaju, pa se ti zatvoriš sam u sebe" prisjetila se Marija, govoreći o teškim trenucima iz prošlosti. Usprkos svim preprekama, Marija je čvrsto odlučila preokrenuti svoj život i pokazati sebi, kao i ostalima, da može ostvariti uspjeh. Najveću snagu pronalazi u bliskim osobama koje u nju vjeruju, a već sada se vidi u finalu te ima jasne, premda skromne želje za period nakon emisije.

"Želim dokazati da ja to mogu i da ja to hoću. Već sam jednom sama skinula 30 kilograma, ali sam onda slomila nogu i ulijenila se. Moji bližnji su mi velika podrška, svi me žele vidjeti u haljini jer nikada nisam nosila haljinu. Želim biti kao i sada, normalna. Ne želim se ni s kim svađati, želim ući u haljinu i stvoriti obitelj" zaključila je Marija.