BRUNA SANADER

Kći bivšeg premijera Sanadera sada živi izvan Hrvatske, evo u kojoj državi sada radi i čime se bavi

Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
02.09.2025.
u 11:00

Bruna sa suprugom Vedranom i njihovim sinom Rafaelom, koji je rođen prije dvije godine, već neko vrijeme živi u Velikoj Britaniji

Bruna Sanader Vukadinović, kći našeg bivšeg premijera Ive Sanadera koji je nedavno izašao na uvjetnu slobodu, gradi svoju karijeru izvan granica Hrvatske. Naime, Bruna živi i radi u Londonu i na čelu je klinika Private Psychiatry na čijoj web stranici piše kako ova klinika svojim holističkim pristupom uzima u obzir mentalno zdravlje pacijenata u okviru njihovih jedinstvenih životnih okolnosti. U njezinim životopisu koji je objavljen na stranicama ove klinike piše kako je Bruna završila psihijatrijsku obuku u Sveučilišnoj bolnici Ludwig Maximilian u Münchenu, Njemačka.

"Članica je nekoliko uglednih strukovnih tijela, uključujući Royal College of Psychiatrists, Europsko udruženje psihijatara, Njemačko udruženje za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku te Britansko društvo za spavanje. Tijekom usavršavanja u Njemačkoj završila je opsežnu psihoterapijsku obuku, osposobljavajući je terapijskim vještinama koje malo psihijatara stječe. Dr. Bruna u svoju praksu integrira tehnike opuštanja utemeljene na dokazima, uključujući autogeni trening, progresivnu mišićnu relaksaciju, meditaciju i vođenu vizualizaciju, prilagođavajući ih kako bi podržale oporavak svakog pacijenta. Poznata po svom empatičnom slušanju i promišljenom pristupu, dr. Bruna posvećuje vrijeme istinskom razumijevanju briga svojih pacijenata, razvijajući prilagođene planove liječenja koji potiču povjerenje i trajno poboljšanje.", piše na stranicama ove klinike

Bruna sa suprugom Vedranom i njihovim sinom Rafaelom, koji je rođen prije dvije godine, već neko vrijeme živi u Velikoj Britaniji. Sa suprugom Vedranom Vukadinovićem u braku je šest godina. Vjenčali su se u katedrali svetog Stjepana na Hvaru. Nakon crkvene ceremonije svadbeno slavlje se nastavilo u jednoj od uvala na Paklinskim otocima. Brunin otac, bivši premijer Ivo Sanader tada je boravio u zatvoru u Remetincu, a njegovoj kćeri teško je palo što je otac nije mogao odvesti do oltara. Bruna i Vedran u vezi su od srednjoškolskih dana i dugo su se skrivali od javnosti.

Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali
Ivo Sanader showbiz Bruna Sanader

