Marica, Ante, Matej i Dominik finalisti su pete sezone 'Života na vagi'!

U večerašnjoj, zadnjoj epizodi 'Života vagi' prije finala, kandidati su trenirali i pričali s trenerima o tome koliko su se promijenili. Dominik je rekao Maji da je sada sretan čovjek. ''Sretan sam što sam se pomaknuo s mrtve točke i nadam se da će svi ovi ljudi i drugima moći promijeniti pogled na svijet'', rekao je Dodo, a Maja ga je pohvalila da je velik radnik.

Edo je rekao da su kandidati napravili velik posao.

''Iza nas je jedna teška sezona, koju smo proveli u jako puno znoja, izgubljenih kilograma i masti, i sad je samo ostalo odraditi ovu posljednju rundu'', zaključio je Edo te dodao da svima čestita dokud su došli, ali ostalo je još jedno vaganje kako bismo doznali tko su finalisti. Prije vaganja Edo je rekao Marici da više ne treba biti žrtva, da je to vrijeme prošlo i da se slobodno može naljutiti tu i tamo. ''Mislim da imam dovoljno snage da se suočim vani sa svim što me čeka, sa svim razgovorima i problemima. Moram to učiniti za svoje dobro'', zaključila je Marica te na kraju zagrlila Edu.

Foto: RTL

Na zadnjem vaganju prije finala Sanja je objasnila da je Matej dobio zlatnu ulaznicu i time si osigurao finale, a tko još ide u završnicu, odlučit će žuta linija.

''Postoji razlog zašto ova linija nije crvena. Dva kandidata koja se nađu ispod žute linije, nakon vaganja ulaze u zadnji izazov, i tko u njemu pobijedi, postaje četvrti finalist'', objasnila je Sanja.

Matej je na posljednjem vaganju imao 99,4 kilograma, a Sanja ga je pitala što bi ga spriječilo da nastavi ovako skidati kilograme i vani. Odgovorio je da ga samo zdravlje može spriječiti da ne nastavi ovim putem. Matej je zadnji put stao na vagu u emisiji i pokazao da je skinuo 3,8 kilograma, pa iz showa izlazi sa 95,6 kilograma. Ukupno je izgubio 56,4 kilograma, odnosno čak 37,1% svoje tjelesne mase.

Petra je bila sljedeća. Rekla je da si zamjera što se dovela do toga da je morala doći u show da skine kilograme. ''To mi je bila najbolja i najteža odluka u životu. Htjela sam to iskoristiti i stvarno mislim da jesam'', zaključila je Petra, a Edo je rekao da se nada da su po putu uspjeli pobijediti neke njezine strahove. Na Sanjino pitanje na što je ponosna, Petra je rekla da je ponosna što je ostala ovdje do zadnjeg dana. Petra je na posljednjem vaganju imala 111,3 kilograma, a sada ima 110,3. Skinula je jedan kilogram, a našla se ispod žute linije.

Foto: RTL

Petra je u show došla sa 144,3 kilograma, a do današnjeg dana izgubila je 34 kilograma, odnosno, 23,6% tjelesne mase.

Ante je, prije nego što je stao na vagu, otkrio Sanji s čime se najviše borio prije ulaska u show. ''Najviše sam se borio s ne da mi se'', priznao je Ante te dodao da je prezadovoljan promjenom i da ovakvu promjenu ne bi napravio ni za pet godina jer bi odustao za 10 dana'', rekao je Ante. Trenerica Maja se rasplakala kada ju je Sanja pitala što kaže na Antinu promjenu jer su se zbližili, a Ante joj je rekao da joj je neizmjerno zahvalan na svemu što je za njega učinila.

Na posljednjem vaganju imao je 141,3 kilograma, a u ovom zadnjem ciklusu skinuo je čak 5,1! Tako Ante iz showa izlazi sa 136,2 kilograma. U show je ušao sa 200,7 kilograma, a izgubio je 64,5 kilograma, odnosno 32,1% tjelesne mase!

Dominik je prije vaganja rekao da bi u finalu volio vidjeti Mateja, Antu i Maricu.

Sa 115,8 kilograma Dodo je došao na 112,8 i tako u zadnjem, 14. ciklusu skinuo 3 kilograma. ''Očekivao sam da ću manje skinuti. Baš sam sretan!'', rekao je Dodo, no završio je ispod žute linije i tako pogurao Antu iznad nje pa je Ante postao drugi finalist pete sezone.

Foto: RTL

Dominik je u show ušao sa 162,6 kilograma, a iz njega izlazi 49,8 kg lakši. Izgubio je 30,6% tjelesne mase. ''Ponosan sam na svoj radi i sigurno se vani neću zaustaviti na tih pedeset skinutih kila nego ciljam na 70 do 80'', sretno je ispričao Dodo.

Marica je prije vaganja rekla da je najvrjednije što će ponijeti iz showa samokontrola, odnosno prejedanje. ''Ja sam se gradila sitnicama do čovjeka koji sam danas. Stvarno ništa ne bih mijenjala'', otkrila je Marica te dodala da nije mislila da će ostati do samog kraja. ''Ja ću dati sve od sebe da ove godine žena pobijedi'', rekla je Marica.

Na posljednjem vaganju imala je 99,5 kilograma, a danas ima 97,5. Nažalost, Marica je završila ispod žute linije, a Dominik je ušao u finale.

Marica je u show ušla sa 134,1 kilogramom, izgubila je ukupno 36,6 kilograma, a to je 27,3% tjelesne mase.

''Iznad žute linije su Matej, Ante i Dominik, i to su naša tri direktna finalista, no postoji još jedno mjesto u finalu. Petra i Marica će se za ulazak u finale boriti na jedan drugi način'', rekla je Sanja te pročitala poredak na tablici u postocima izgubljene tjelesne mase kroz 14 ciklusa.

Matej je ukupno izgubio 37,1%, Ante 32,1%, Dominik 30,6%, Marica 27,3% i Petra 23,6%.

Uslijedio je zadnji izazov u kojem su se borile Petra i Marica za ulaznicu za finale. Morale su se popeti na brdo sa 14 postaja. ''Na vas ćemo staviti točno onoliko kilograma koliko ste imale kada ste došle u show''. Petra će nositi 34 kilograma u utezima u ruksaku, a Marica 36,6 . Svaka postaja predstavlja jedan ciklus, a na svakoj postaji treneri će vaditi iz ruksaka onoliko utega koliko su taj ciklus djevojke izgubile. Koja prva dođe do vrha – ulazi u finale.

Foto: RTL

''Ovo radim samo zbog sebe jer sumnjam da ću pobijediti'', zaključila je Petra i jedva krenula s dodatnih 34 kilograma, upitavši se u jednom trenutku kako je uopće prije hodala s toliko kila.

U zadnjem izazovu pobijedila je Marica i tako postala jedina ženska finalistica pete sezone showa 'Život na vagi' dok se Petra bori za utješnu nagradu od 50 tisuća kuna.

''Dat ću sve od sebe da sve cure i žene na svijetu budu ponosne na moj rezultat'', zaključila je Marica.

Tko će biti pobjednik pete sezone 'Života na vagi' i kući otići sa 170 tisuća kuna, a tko s utješnom nagradom od 50, gledatelji će doznati u finalnoj emisiji sutra u 20 sati.