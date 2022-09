Manekenka progovorila o gubitku sina: 'Bio je to izazvani pobačaj, beba nije imala nikakve šanse'

Manekenka Chrissy Teigen (36) prije dvije godine izgubila je bebu. Zbog obilnog krvarenja završila je u bolnici, a sve je obavijestila pratitelje na društvenim mrežama. No, sada je otkrila kako je to zapravo bio izazvani prekid trudnoće, prenosi BBC.

Pratiteljima su tada rekli da je "došlo do komplikacija u trudnoći te da je Chrissy doživjela spontani pobačaj", no sada je manekenka otkrila da se šokirala kada je shvatila da je to zapravo bio namjerni prekid trudnoće.

"Prije dvije godine, kad sam bila trudna s Jackom, morala sam donijeti niz teških odluka koje slamaju srce. Na pola puta postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a neću ni ja ako se medicinski ne intervenira", ispričala je manekenka o gubitku sina kojem su nadjenuli ime Jack.

"Nazovimo to pravim imenom, bio je to izazvani pobačaj. Pobačaj da spasim svoj život jer beba nije imala apsolutno nikakve šanse. Do prije nekoliko mjeseci nisam shvatila da je to to", dodala je.

Manekenka i suprug, glazbenik John Legend (43) imaju kćer Lunu i sina Milesa, a manekenka je trenutno trudna s trećim djetetom. Vjenčali su se 2013. godine.

