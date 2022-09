Vrckava povijest 'vječnog' princa: Spava gol, vozi pola stoljeća star Aston Martin, a u plemenu Masai ima titulu 'pomoćnik krava'

Cijelih naših života bio je princ Charles, a sad više nije. Treba se naviknuti. Kralj Charles III. Čekao je i on, pune 73 godine, da zauzme tron. I dočekao! Pozornost su, kako znamo, uvijek dobivali drugi. Kraljica Elizabeta, supruga Diana, sinovi William i Harry, njihove supruge... On je uvijek nekako bio po strani. Sad je došao trenutak da svjetla reflektora okrenu prema Charlieju. On je sad broj jedan. Što treba znati o njemu, a da dosad nismo znali? Kralj spava gol. Ne treba sad zamišljati kako to izgleda, ali to je jasno kao dan. Ni njegov otac Philip nije nosio pidžamu... Što kad se probudi? Idemo na kraljevski doručak. Onima koji mu kuhaju nije lako. Oko kraljevskog doručka postoji cijela nauka. Charles zahtjeva od svojih dvorskih chefova da mu jaja kuhaju točno – četiri minute. – Mi skuhamo sedam jaja, a on pojede samo jedno – vele chefovi s dvora pa objašnjavaju o čemu je riječ: