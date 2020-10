Manekenka otvorila dušu i objasnila zašto je objavila jezive fotke nakon gubitka sina

Bivša manekenka Chrissy Teigen i glazbenik John Legend ovog su kolovoza podijelili s obožavateljima radosnu vijest o trećem djetetu. No, samo dva mjeseca nakon, Chrissy je na svom profilu objavila fotografije koje slamaju srce. Nažalost, Chrissy je zbog obilnog krvarenja završila u bolnici te su se nakon nekoliko dana provedenih tamo odjednom morali oprostiti s njihovim nerođenim sinom Jackom.

Manekenka je na svom profilu podijelila seriju crno-bijelih fotografija koje prikazivaju svu bol, tugu i patnju kroz koju su prolazili u bolničkoj sobi tog trenutka. Većina je nakon toga pisala komentare podrške, no bilo je onih koji nisu razumjeli zašto su podijelili tako grozne snimke i kako su uopće mogli misliti na kameru u tom trenutku. Chrissy Teigen je sada na svojoj službenoj stranici objavila poduže pismo u kojemu sve objašnjava.

"Zamolila sam mamu i Johna da slikaju, ma koliko bilo neugodno. Objasnila sam oklijevajućem Johnu da su mi potrebne i da NE želim ikada pitati. Jednostavno je to morao učiniti. Mrzio je to. Tada mu to nije imalo smisla. Ali znala sam da ovaj trenutak moram pamtiti zauvijek, na isti način na koji pamtim kako smo se ljubili na oltaru, na isti način na koji se sjećam naših suza radosnica nakon Lune i Milesa. I apsolutno sam znala da moram podijeliti ovu priču", napisala je Chrissy. Dodala je da fotografije nisu za svakoga već za one koji su proživjeli isto ili su dovoljno znatiželjni da se pitaju kako izgleda nešto takvo.

"Ove su fotografije samo za ljude koji ih trebaju. Misli drugih mi nisu važne", zaključila je manekenka.

Jack je imao 20 tjedana, a Chrissy se trudila sačuvati ga u trbuhu do 28. tjedna kada bi porod bio malo sigurniji. No, doktor joj je dijagnosticirao djelomičnu abrupciju posteljice. Iako joj problemi s posteljicom nisu bili strani ni u prošloj trudnoći, ovo je njezina prva abrupcija. Krvarila je danima, mijenjala sama sebi pelene, a naposljetku je gubila toliko krvi da tekućina oko Jacka jednostavno nije bila dovoljna da dobiva potrebnu hranu. Tada je odlučeno da je vrijeme za oproštaj.

"Jednostavno on ovo ne bi preživio, a da je to išlo dalje, možda ne bih ni ja", napisala je shrvana Chrissy u svom pismu i zahvalila se svima na porukama i poklonima podrške. Priznala je da je morala napisati nešto u javnosti kako bi mogla prijeći preko svega što se dogodilo i vratiti se svojem životu.

Chrissy i glazbenik John legend vjenčali su se 14. rujna 2013. na predivnoj lokaciji Ville Pizzo uz jezero Como u Italiji i roditelji su Lune i Milesa.