VIDEO Petar Grašo otkrio što je njegova kćerkica odbrusila Zdravku Čoliću u lice: 'Ovo malo derle'

Splitski glazbenik Petar Grašo, poznat po tome što privatnost čuva daleko od očiju javnosti, u najnovijem intervjuu je napravio iznimku i podijelio urnebesnu anegdotu o svojoj trogodišnjoj kćeri Albi i glazbenoj legendi Zdravku Čoliću. Gostujući na crnogorskoj televiziji, popularni pjevač je objasnio kako njegova kći odrasta okružena poznatim licima, što je za nju postala potpuna svakodnevica. - Ona misli da je normalno da su svi koji nam dođu u kuću poznati. Jelena Rozga dođe, Nina Badrić je bila... Njoj je sve to... potpuno, ono.... Ona ne razumije da ljudi koji su tu, na televiziji, da je to... njoj je to normalno - započeo je Grašo.

Vrhunac se dogodio tijekom nedavnog druženja u njihovom splitskom domu, kada im je u posjet stigao jedan od najvećih glazbenika s ovih prostora, Zdravko Čolić. U jednom trenutku, ispričao je Grašo, legendarni Čola je zapjevao. No, umjesto očekivanog oduševljenja, iz susjedne sobe stigla je neočekivana reakcija malene Albe. Djevojčica je izašla i bez imalo ustručavanja poručila glazbenoj ikoni: - Molim te, prestani pjevati, gledam crtani film!

Ta dječja iskrenost izazvala je salve smijeha, a Grašo je priznao kako se i sam divio njezinoj drskosti. - A ja kažem Zdravku, kojeg sam obožavao s četiri godine, bio mi je Bog... Da si meni pjevao kući s četiri godine, ja bih umro od sreće, a vidiš ovo malo derle te tjera van. Slatka u svakom slučaju - ispričao je Grašo kroz smijeh, dodavši kako je to ipak na kraju bila jedna lijepa i opuštena večer ispunjena smijehom i dobrim društvom.

FOTO Petar Grašo održao koncert u svom Splitu, a u publici je imao najslađu podršku

Splitski glazbenik, u braku s Hanom Huljić Grašo od veljače 2022. i otac kćeri Albe, rijetko govori o obitelji, no ovom je prilikom otkrio i dio njihove odgojne filozofije. Naglasio je kako kćer neće tjerati ni na što, već će joj on i supruga biti podrška u onome što sama odabere. - Mi ćemo biti vjetar u jedro, a jedro će ona morati dizati sama, spuštati sama i voziti taj brod. Mislim da to jedino tako može preživjeti - zaključio je pjevač.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI