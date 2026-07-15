VIDEO Poznata Hrvatica oduševila ovim trikom s plaže: 'Pokušavate dobiti ten na leđima'

Naša proslavljena judašica Barbara Đinović, djevojačko Matić, koja sa suprugom Filipom Đinovićem očekuje prvo dijete, oduševila je pratitelje genijalnim rješenjem za ljetne muke. Splitska sportašica, u šestom mjesecu trudnoće, pronašla je kreativan način za sunčanje leđa bez neugodnog pritiska na trbuh.
U simpatičnom videu s plaže koji je podijelila s pratiteljima, Barbara je na ručnik postavila veliki napuhani kolut za plivanje, legla potrbuške i namjestila trbuščić točno u središte. - Šest mjeseci ste trudni i pokušavate dobiti ten na leđima - duhovito je napisala uz snimku. Njezin domišljat potez izazvao je lavinu pozitivnih reakcija, a mnogi su pohvalili njezinu snalažljivost. Komentari poput: - "Pametna i zgodna trudnica!", "Parola: snađi se", "Top, poslužiti će za sljedeći put" - samo su neki od onih koji su preplavili njezinu objavu, a brojne buduće majke zahvalile su joj na korisnoj ideji.
Olimpijska pobjednica i njezin suprug Filip Đinović, također judaš, vjenčali su se prošle godine nakon što su vezu dugo čuvali od javnosti. Filip je zbog ljubavi donio veliku životnu odluku i preselio se iz Beograda u njezin rodni Split. Par sada s nestrpljenjem iščekuje prinovu, provodeći ljeto u opuštenom ritmu na jadranskoj obali. Trudnoća je, priznaje Barbara, unijela velike promjene. - Sve je u puno mirnijem ritmu i pod većim nadzorom. Intenzitet treninga ne može se usporediti s onim na što sam navikla. Nekad se i sama nasmijem kad se sjetim što sam sve radila prije - otkrila je za Net.hr.FOTO Naša zlatna olimpijka pokazala dio raskošnog stana zbog kojeg bi joj pozavidjele mnoge žene
Sportska natjecanja trenutačno su potpuno po strani, a o povratku na tatami još ne razmišlja. - Vidjet ćemo kako će proći porod i kako ću se snaći u novoj ulozi majke, pa ćemo onda planirati dalje. Trenutačno slušam svoje tijelo i radim ono što mi ono dopušta - pojasnila je vrhunska sportašica. Par je odlučio i da zasad neće otkrivati spol djeteta, no za sve su spremni.FOTO Ana Maslać Plenković plijenila poglede na vojnom mimohodu! Evo što je odjenula za ovaj poseban dan