Neke stvari u životu su dobre jer se dogode samo jednom, a neke su jednostavno predobre da bi se dogodile samo jednom... Punih 10 godina nakon prvog dijela, došlo je vrijeme za ponovno okupljanje – u kina stiže Mamma Mia: Here We Go Again!

Svečanu pretpremijeru film će doživjeti 21.7. u veličanstvenom ambijentu Pulske Arene, na predzadnjem danu ovogodišnjeg Pula Film Festivala, a premijerna prikazivanja ponudit će i nekoliko ljetnih kina, nakon čega će se od 26.7. film redovno prikazivati u kinima diljem zemlje.

U čast tome što je film većim dijelom sniman na Visu, distributer se pobrinuo da u nadolazećem periodu publici ponudi poseban doživljaj ove ljetne bajke. U suradnji s Editusom, Vegeta Natur - nepogrešiv odabir pri kuhanju, omogućila je nepogrešiv, ovoga puta filmski začin. Pod zvjezdanim nebom, u zavjetrini borova, uz miris morske soli u zraku i tekuće osvježenje u ruci, vaše ljetne večeri na moru obilježit će premijerno prikazivanje Mamma Mia: Here We Go Again!

Foto: Promo

U periodu od 22. do 25. srpnja možete birati između 13 ljetnih pozornica; od Pule i Opatije, preko Raba, Murtera, Splita, Hvara i Brača do Dubrovnika, na kojima ćete u posebnom, prigodnom ozračju moći premijerno pogledati nastavak najpopularnijeg filmskog mjuzikla novijeg doba.

Mamma Mia: Here We Go Again! odvodi publiku na glazbeno putovanje naprijed-nazad u vrijeme, ispreplićući događaje iz prošlosti i sadašnjosti. Na bajkovitom otoku Kalokairi (kojeg u filmu „glumi“ naš Vis), Sophie se sprema za svečano otvorenje renoviranog hotela Bella Donna. Našavši se „u majčinim cipelama“, pronalazi preostale dijelove slagalice o njezina tri oca i davnom ljetu kada je sve počelo. Glazbena priča nas odvodi u 1979. godinu gdje su raspjevane Donna, Tanya, i Rosie upravo diplomirale na Oxfordu, a pred njima je ljeto koje će odrediti ostatak njihovih života...

Foto: Promo

U novom nastavku ponovno gledamo šarmantnu Amandu Seyfried (Sophie) i filmskog zaručnika Dominica Coopera (Sky), Meryl Streep (Donna), trojicu očeva Piercea Brosnana (Sam), Colina Firtha (Harry), i Stellana Skarsgårda (Bill), te Donnine prijateljice Christine Baranski (Tanya) i Julie Walters (Rosie). Mladu Donnu sada utjelovljuje nada filmske scene, britanska glumica Lily James, dok Brosnanov lik, mladog Sama, utjelovljuje Jeremy Irvine. Hugh Skinner igra Firthovog Harryja u mladim danima, a mlađahnog Billa kojeg inače utjelovljuje Skarsgård, tumači glumac Josh Dylan. Na oduševljenje publike, filmskoj se ekipi pridružuje i američka božica popa, pjevačica i glumica Cher u ulozi Ruby Sheridan, otuđene Donnine majke i Sophiene bake. Nova lica novog nastavka između ostalih su i Celia Imrie u ulozi prorektorice te Andy Garcia kao Fernando, voditelj hotela.

Foto: Promo

Sjetite se svega zbog čega volite film Mamma Mia!... Sve to vas očekuje i u nastavku Mamma Mia: Here We Go Again!, s još više Abba-e, sunca, mora, ljubavi, iskrica, veselja, pjesme i plesa. Prepustite se novoj ljetnoj romansi i otplešite u ljeto kada je sve počelo…

Pretpremijerno na filmskom festivalu u Puli 21.7., premijerno na ljetnim pozornicama duž obale 22.-25.7., a od 26. srpnja 2018. redovno u kinima diljem Hrvatske.

Pretprodaja ulaznica za pretpremijeru u Pulskoj Areni dostupna je putem slijedećeg linka.

Raspored premijernih projekcija na ljetnim pozornicama pročitajte u nastavku.

Pula 21.7.2018. Komiža 23.7.2018. Vis 23.7.2018. Opatija 25.7.2018. Dubrovnik 22.7.2018. Mali Lošinj 22.7.2018 Brač (Supetar) 25.7.2018 Bol 23.7.2018 Hvar 22.7.2018 Split (Bačvice) 24.7.2018 Biograd na Moru 23.7.2018 Rab 22.7.2018 Murter 22.7.2018 Metković 22.7.2018

Što imaju zajedničko Vegeta Natur i Mamma Mia? Vegetu Natur plasirali smo na vaše stolove 2010. – iste godine kad je pjesma švedske pop grupe ABBA „Mamma mia!“ ostvarila 6. mjesto na britanskoj ljestvici. Mjuzikl Mamma Mia! deveta je najduže izvođena predstava na njujorškom Broadwayju, a Vegeta Natur u svojem bogatstvu prirodnih okusa ima baš 9 vrsti povrća. Osim toga - Vegeta NATUR je kulinarsko remek-djelo nastalo kao rezultat odlične suradnje povrća, začina i začinskog bilja iz prirode te vrhunske tehnologije, dok je Mamma Mia filmsko remek-djelo i rezultat vrhunske produkcije, tehnologije i talenta.

Vegeta NATUR sadrži samo morsku sol i prirodne sastojke i savršen je spoj 9 vrsta suncem okupanog povrća te pažljivo odabranih začina koji će vašim jelima dati najfiniji okus prirode. Kao što se Mamma Mia prirodno uklapa u najrazličitije ukuse filmoljubaca, Vegeta NATUR prirodno se slaže sa svim vrstama mesa i povrća, a i vas će, prirodno - inspirirati za nove kulinarske kreacije! Kvalitetna glumačka postava, detaljno razrađena produkcija i dobro vam znane pjesme koje ćete pjevušiti gledajući projekciju, odlike su ovog dugoočekivanog mjuzikla snimanog u Hrvatskoj, dok su čista jadranska sol, uz kurkumu, ljupčac i 9 vrsta povrća, eliminacija pojačivača okusa, aditiva, umjetnih bojila ili okusa ponosite odlike Vegete NATUR, također proizvedene u Hrvatskoj.

Ako je film sedma umjetnost, onda se vrhunska kvaliteta Vegete zaslužila zvati osmom. Stoga pustite glazbu u svoja osjetila i prirodu u svoju kuhinju, prepustite se bogatstvu prirodnih okusa i mirisa te krenite u novu filmsko-kulinarsku avanturu!