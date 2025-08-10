Mali vodič za svjetske putnike - Serpentine Paviljon bangledeške arhitektice Marine Tabassum u Londonu, Álvaro Siza u Šangaju

Ljeto je uvijek pravo vrijeme za putovanja pa ulazimo u još jedan ljetni specijal koji ovaj put donosi pregled najzanimljivijih izložbi koje se održavaju diljem svijeta i koje na jedinstvene načine propituju poimanje prostora, vremena, tijela i identiteta. Od monumentalnih retrospektiva velikana arhitekture do kontemplativnih ambijenata gdje zvuk postaje materijal, ova sezona donosi niz projekata koji nadilaze granice klasičnog izložbenog formata.



U Londonu, u poznatim Kensington Gardens, otvoren je ovogodišnji Serpentine Paviljon, koji svake godine donosi novo arhitektonsko rješenje. Autorica ovogodišnje instalacije je bangladeška arhitektica Marina Tabassum, a naziv paviljona "A Capsule in Time" savršeno opisuje ono što je ovdje stvoreno. Riječ je o drvenim skulpturalnim oblicima s poluprozirnim stijenama koje propuštaju svjetlo, a jedna od "kapsula" se može pomicati, pa se i sam prostor mijenja ovisno o tome tko ga koristi. U središtu se nalazi drvo ginka, koje simbolizira otpornost i trajnost, a inspiracija za oblik dolazi iz tradicionalnih južnoazijskih šatora za okupljanje i vrtnih sjenica koje filtriraju svjetlo. Ovo nije samo arhitektonski objekt, nego prostor susreta, dijaloga i razmjene. Posjetitelji mogu listati knjige o bengalskoj kulturi, književnosti i ekologiji, a cijeli ambijent poziva na zaustavljanje i razmišljanje. U svijetu koji se stalno ubrzava, ovaj paviljon nas podsjeća koliko je važno usporiti.