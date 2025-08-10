Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
davor bruketa piše za večernji:

Mali vodič za svjetske putnike - Serpentine Paviljon bangledeške arhitektice Marine Tabassum u Londonu, Álvaro Siza u Šangaju

Autor
Davor Bruketa
10.08.2025.
u 19:00

Iako smještene u različite gradove i stvorene iz različitih perspektiva, ove izložbe dijele jednu zajedničku ideju, onu da umjetnost može biti prostor u kojem se povezujemo, razmišljamo, osjećamo i mijenjamo.

Ljeto je uvijek pravo vrijeme za putovanja pa ulazimo u još jedan ljetni specijal koji ovaj put donosi pregled najzanimljivijih izložbi koje se održavaju diljem svijeta i koje na jedinstvene načine propituju poimanje prostora, vremena, tijela i identiteta. Od monumentalnih retrospektiva velikana arhitekture do kontemplativnih ambijenata gdje zvuk postaje materijal, ova sezona donosi niz projekata koji nadilaze granice klasičnog izložbenog formata.

U Londonu, u poznatim Kensington Gardens, otvoren je ovogodišnji Serpentine Paviljon, koji svake godine donosi novo arhitektonsko rješenje. Autorica ovogodišnje instalacije je bangladeška arhitektica Marina Tabassum, a naziv paviljona "A Capsule in Time" savršeno opisuje ono što je ovdje stvoreno. Riječ je o drvenim skulpturalnim oblicima s poluprozirnim stijenama koje propuštaju svjetlo, a jedna od "kapsula" se može pomicati, pa se i sam prostor mijenja ovisno o tome tko ga koristi. U središtu se nalazi drvo ginka, koje simbolizira otpornost i trajnost, a inspiracija za oblik dolazi iz tradicionalnih južnoazijskih šatora za okupljanje i vrtnih sjenica koje filtriraju svjetlo. Ovo nije samo arhitektonski objekt, nego prostor susreta, dijaloga i razmjene. Posjetitelji mogu listati knjige o bengalskoj kulturi, književnosti i ekologiji, a cijeli ambijent poziva na zaustavljanje i razmišljanje. U svijetu koji se stalno ubrzava, ovaj paviljon nas podsjeća koliko je važno usporiti.

Ključne riječi
dizajn Davor Bruketa showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
VELIKANKA GLUMIŠTA

Pokojna Nina Erak bila je u braku s 9 godina mlađim kolegom, a njihova kći također je poznata glumica

Gotovo tri desetljeća dug brak s devet godina mlađim glumcem i redateljem Borisom Svrtanom slovio je za jedan od najstabilnijih na domaćoj sceni, zbog čega je vijest o njihovu razvodu 2018. godine odjeknula kao grom iz vedra neba. Glumica je kasnije priznala da je kraj braka doživjela kao da ju je netko bacio iz aviona, ali se, poput mačke s devet života, dočekala na noge

Učitaj još