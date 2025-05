Majstora na harmonici, predanog klasičnoj glazbi, u lipnju će moći slušati publika Janezovih dana na Braču

Glazbenika koji je predan klasičnoj glazbi s naglaskom na harmoniku, Nihada Hrustanbegovića, domaća publika ovog će ljeta moći čuti na Braču. Naime, glazbenik dolazi povodom Janezovih dana koji se održavaju 24., 25. i 26. lipnja, a do ovog nastupa došlo je nakon njegovog prošlogodišnjeg odmora na ovom otoku.

- Prošle godine sam proveo odmor na Braču u Postirama i upoznao hrvatsku kiparicu Sandru Pirnat Nejmašić te sam tom prilikom pokazao instrument koji sam nakon restauracije donio iz Italije i kratko ga odsvirao. Nakon dojma, spontano se javila reakcija da bi bilo lijepo kad bih i ja sljedeće godine mogao sudjelovati na Janezovim danima - govori glazbenik koji će prvog dana imati i premijeru.

- Prvog dana planirana je svjetska premijera moje nove skladbe "Skulpture" posvećene Sandri i Janezu Pirnatu Nejmašiću. Drugog dana je izvedba skladbe "Just like Heaven" prilagođene klasičnoj harmonici i hommage Robertu Smithu iz benda The Cure, zatim trećeg dana slijedi koncert s iznimno atraktivnim skladbama za publiku - kaže glazbenik koji posebno ističe i svoj jubilarni 10. album "Mediteraneo" na kojem se nalaze kompozicije inspirirane Dalmacijom i putovanjima u 2024. godinu. Album se sastoji od četiri glazbena žanra: klasična glazba je osnovna, zatim mediteranska, moderna glazba 21. stoljeća i sevdah. Nihad ove godine ima još planirane i nastupe u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Hvaru, a zatim u Francuskoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i možda Engleskoj. Uz to planira i još dva albuma. Glazbenik je svoj put započeo s devet godina upisom u glazbenu školu, a ubrzo je počeo svirati ozbiljnija glazbena djela iz svijeta klasične glazbe, jazza i popa.

- Tada sam počeo razmišljati da bi klasična glazba mogla biti moj životni poziv i naravno zaključio da svijet umjetnosti počinje tamo gdje završava natjecanje. U Nizozemskoj sam imao iznimnu sreću na Glazbenoj akademiji jer je kada sam počeo studirati postojao je projekt s najvažnijim profesorima i skladateljima klasične harmonike u Europi i tako sam dobio potpuni uvid u ono što je klasična harmonika - govori glazbenik i ističe i da je njegova skladba "Promenada svijeta" odabrana za TV reklamu za Heineken Extra Cold.

Glazbenik ističe i da je tijekom studija imao više od 1000 koncerata, a prvi put u povijesti, 2010. godine, je u Concertgebouw Amsterdamu održao solistički koncert klasične harmonike.

- Uspio sam klasičnu harmoniku dovesti u središte pozornosti javnosti i u svijetu ozbiljnih koncertnih dvorana i u svijetu ozbiljnih glazbenih događaja u smislu zvučnih zapisa, a naravno da sam mnoge definitivno inspirirao- zaključuje Nihad.