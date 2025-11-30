Netipična tinejdžerica zaljubljenica je u kineski jezik, objavila je roman za mlade, a sad je napisala i pjesmu za Doru

Mlada Ema Dujmović (13) multitalentirana je osoba za koju nam je najlakše reći da ja umjetnica. Naime, Ema je autorica koja se sa svojom pjesmom prijavila na Doru. Ona stoji iza teksta i glazbe, a vokalni dio pjesme preuzeo je mladi glazbenik Dorian Stipčić. Pjesmu je ova talentirana Samoborka napisala kao desetogodišnjakinja, a radi se o tužnoj ljubavnoj pjesmi.

- Pisala sam ovu pjesmu kao da pišem tajni dnevnik - o jednoj poruci koja nikad nije poslana, o ljubavi koja ima stotine boja, koje se mijenja i o tome kako je ponekad lakše pjevati nego reći "nedostaješ mi". Glazba je došla sama čim sam zapjevala uz tekst. Nekad je to teško drugima objasniti, ali imala sam osjećaj kao da melodija već postoji negdje u meni i samo čeka da je napokon pustim van - objasnila je Ema koja uz pisanje pjesama i poezije, piše i kratke priče, a iza sebe ima i roman za djecu i mlade "Život jednog psa". Bavi se i slikanjem te uči engleski, kineski i nizozemski. Uz sve to, učenica je i osmog razreda koja za sebe kaže da je netipična hobjavila rvatska tinejdžerica. Voli inozemne izvođače, a puno sluša kineski rap te kinesku glazbu, kao i nizozemskog izvođača Joosta Kleina te The Weeknd, Sombr, Charli XCX...

U glazbi se našla već kao djevojčica od pet godina kada je nagovorila roditelje da krene na satove klavira. - Imala sam privatne sate, no nije dugo trajalo jer sam ja imala više volje za kreativnim izražavanjem i stvaranjem na klaviru dok je profesorica htjela da samo vježbam jednu određenu melodiju. Tu su se naši svjetovi razišli - prisjeća se Ema koja se u isto vrijeme zaljubila i u kineski.

- Kineski jezik je službeno jedan od najtežih jezika na svijetu. No to ne treba plašiti nekoga to ga želi početi učiti - objašnjava i dodaje da je to kao slaganje puzzli - na početku djeluje kao zbrka, a onda jednom krene sve sjedati na svoje mjesto. Ova svestrana djevojčica iza sebe ima i dvije samostalne izložbe, a sada priprema i treću koju želi predstaviti u Kini jer se bazira na kineskoj umjetnosti i kaligrafiji.

Kao svoju najveću podršku, talentirana umjetnica za koju ćete sigurno još puno čuti, ističe roditelje, a kada je pitamo kako se opušta, kroz smijeh ističe: - Sve što radim je zapravo moj način odmora i opuštanja! Kad pišem ili slikam, to mi je kao igra. Ne osjećam to kao obavezu. Škola je naravno na prvome mjestu, ali nakon nje dolaze sve aktivnosti koje volim. Nekad jedna, nekad više, a nekada ni jedna. Organiziram si vrijeme tako da svaki dan malo radim na svemu što volim. Najvažnije je uživati u tome što radiš.