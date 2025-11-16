Majka ga je odvela u hipi komunu, imao je problema sa zakonom i drogom, a svog jedinog Oscara je izgubio

Podosta je gotovo nestvarnog u pojavi Jareda Letoa: njegovo lice kao da prkosi vremenu, njegova karijera okvirima, a njegova energija svakoj definiciji. Glumac i glazbenik, umjetnik i ekscentrik, on je sve to i još mnogo više. Duga kosa, Gucci odijela i neobične kombinacije boja pomogli su i njegovom statusu modne ikone, a njegov izgled stalno se mijenja, no jedno ostaje isto: nikada ne prolazi nezapaženo. Misterij je dio njegovog imidža. O privatnom životu govori malo, ali zato svaki novi filmski projekt izaziva rasprave. Jer, ovaj oscarovac nije običan glumac, on je kameleon, poznat po zahtjevnim tjelesnim transformacijama, fizičkom i mentalnom "stapanju" s likovima koje glumi, čime se uostalom i proslavio. I sam priznaje da i u emotivnom smislu "zaranja vrlo duboko" u svoje likove, daje im se do kraja, nerijetko ostaje u njima i kada se kamera na setu ugasi. Do koje je mjere ponovno nadmašio sebe, gledatelji se mogu uvjeriti u njegovom novom filmskom projektu "Tron: Ares", trećem nastavku ove popularne znanstvenofantastične franšize, koji se odnedavno prikazuje i u hrvatskim kinima. Jared Leto predvodi glumačku postavu filma utjelovljujući Aresa, sofisticirani program iz digitalnog svemira koji je poslan u stvarni svijet zbog opasne misije, a njegov dolazak predstavlja prvi susret čovječanstva i umjetne inteligencije.

O popularnosti franšize Tron govori i činjenica da je već najavni trailer za ovaj na YouTubeu skupio više od šest milijuna pregleda u samo jednom danu. Zasluge za ovakav uspjeh prije nego je film uopće "kročio" u kino dvorane, valja uvelike pripisati karizmi jedinstvenog umjetnika čiji su zaštitni znak izražajne, plave oči. Jared Leto rođen je 26. prosinca 1971. u gradiću Bossier City, u američkoj saveznoj državi Louisiana, kao mlađi sin nimalo sretnog bračnog para Constance i Anthonyja Bryanta. Njegov otac napustio je obitelj zbog druge žene kad je Jared bio premalen da bi ga se sjećao, kasnije se propio i naposljetku počinio samoubojstvo, zbog čega je od djetinjstva iznimno vezan uz majku. Prezime Leto glumac i njegov brat dobili su od očuha, oftalmologa Carla Leta iz grada McLean u Virginiji: oženio se njihovom majkom 1979. kad je Jaredu bilo osam godina i usvojio njezine sinove. No, nakon ekspresnog razvoda, već početkom 80-ih, majka je s Jaredom i Shannonom otišla u hipi komunu u Coloradu. A potom je, zbog posla na mjestu pomoćne medicinske sestre u Port Au Princeu, odvela sinove na Haiti, jednu od najsiromašnijih zemalja svijeta, gdje su proveli 18 mjeseci. Otprije problematično ponašanje buduće zvijezde, pogonjeno neprekidnim selidbama diljem Amerike, postalo je još gore u srednjoškolsko doba, kada je prestao pohađati nastavu i počeo upadati u nevolje. "Kad bih sada sreo Jareda tinejdžera, prvo bih provjerio imam li svoj novčanik. Pravio sam se da sam opak, imao sam probleme sa zakonom, ispisao se na neko vrijeme iz škole. Vjerujem da je moje tadašnje ponašanje bilo povezano i s drogom s kojom sam eksperimentirao", otkrio je jednom prilikom.

Nakon puno uvjeravanja i svađa s majkom, školovanje je nastavio u američkoj prijestolnici Washingtonu, gdje je neko vrijeme živio poslije još jedne obiteljske selidbe. Maturirao je u gradu Oakton, Virginia, gdje se njegova obitelj skrasila poslije Washingtona. Kako ga je majka, inače samouka fotografkinja, tijekom turbulentnog odrastanja zainteresirala za vizualnu umjetnost, upisao je studij figurativnog slikarstva na Philadelphia University of the Arts, a potom se prebacio na fakultet New York City School of Visual Art gdje se nudilo više mogućnosti u željenom području. Premda se dugo smatralo da mu je glumačka karijera započela televizijskom serijom za tinejdžere "I to mi je neki život" s Claire Danes u kojoj je glumio najzgodnijeg frajera u školi i tajnu simpatiju glavne junakinje, holivudski glumac je nedavno otkrio da se zapravo afirmirao svojim drugim filmom u karijeri, biografskom dramom "Prefontaine". Ondje tumači naslovnu ulogu Stevea Prefontainea, američkog trkača i rekordera u disciplinama od 2000 do 10.000 metara: osim što mu fizički jako nalikuje, bio je to prvi put kada se glumački poistovjetio sa svojim likom. Neumorno je trenirao kao da je trkač i ušao u svaku poru osobnog života atletičara koji je tragično završio život u 24. godini, u prometnoj nesreći. "Bilo je zahtjevno fizički i emocionalno. Trkači mi i danas prilaze i strastveno pričaju o tom filmu", kazao je.

Sljedeći projekt, kao još jedna stepenica prema vrhu, bio je psihološki triler "Requiem za san" iz 2000. godine redatelja Darrena Aronofskyja, kada se Leto prihvatio uloge narkomana koji sustavno potkrada i iskorištava svoju staru majku. "To je priča o ovisnosti. Živio sam na ulici u East Villageu i provodio puno vremena s ljudima koji su živjeli u sličnim okolnostima. Prihvatili su me i otvorili su mi se. Njihova osobna iskustva bila su mi dragocjena. Zahvalan sam im na tome", prisjetio se za Variety. No, tek nadolazeće glumačko ostvarenje donijelo mu je Oscara. Kako bi što vjernije odigrao ulogu Rayon u biografskoj drami o Teksašaninu Ronu Woodroofu (glumi ga Matthew McConaughey), Leto je smršavio čak 18 kilograma. Majstorski je savladao ženstven hod u visokim potpeticama, svakodnevno je brijao noge i ruke, izvještio se u nošenju ženske odjeće i izvan seta. Pritom je dočarao dirljivu ranjivost odbačenih, dvostruko diskriminiranih iz skupine HIV pozitivnih te transrodnih osoba i naglasio da se okolina prema njima nepravedno odnosi kao da su "gubavi". To mu je, čini se, važnije od "zlatnog kipića" koji je dobio za taj film. Naime, prije nekoliko godina u emisiji "The Late Late Show with James Corden" otkrio je da je svog prvog i jedinog Oscara zametnuo. "Nema ga otprilike tri godine. Svi su ga tražili, ali nekako je magično nestao. Nismo ga vidjeli već neko vrijeme i nadam se da je u dobrim rukama gdje god da jest", objasnio je slavom neopterećeni glumac.

Kada je riječ o drugim čudesnim transformacijama, malo je poznato da je zbog filma "Poglavlje 27" iz 2007., u kojem se udebljao 30 kilograma jer je htio izgledati kao kopija ubojice Johna Lennona, debeljuškastog Marka Chapmana kojeg je tumačio u tom projektu, "zaradio" giht. Još jedna tjelesna transformacija zbog sporedne uloge u filmu "Dobri dileri iz Dallasa" iz 2013. godine bila je ipak najzahtjevnija za njegov organizam. No, Leto ne žali zbog pretrpljene muke. "Zapravo ne tražim uloge u kojima se moram transformirati. Stvari se jednostavno tako dogode. Način na koji se to događa je neka vrsta intuicije", ispričao je. Također, priključio se zvjezdanom castu na setu filma "Dinastija Gucci" i nije ga trebalo nagovarati da prihvati ponudu. S neprilagođenim članom dinastije Paolom Guccije smjesta se povezao, a za potrebe uloge, u kojoj je potpuno neprepoznatljiv, i oćelavio. "Ne igram likove. Ja postajem oni", rekao je Jared Leto. Do sada je snimio više od dvadeset filmova u kojima je rijetko prihvaćao glavnu ulogu: s obzirom na svoje beskompromisno poniranje u likove, jasno da to ne može činiti iz filma u film. Razlog je dijelom i taj što je paralelno s glumačkom izgradio i respektabilnu rokersku karijeru.

Jared, naime, nikada nije bio "samo glumac". Još 1998. osnovao je bend 30 Seconds to Mars, sa svojim bratom Shannonom. Ono što je počelo kao mali projekt pretvorilo se u globalni fenomen. Danas imaju milijune fanova i bez napora pune arene diljem svijeta. Jared je glavni pjevač, gitarist, basist, po potrebi i klavijaturist te glavni tekstopisac, a njihova glazba, koja kombinira alternativni rock s atmosferičnim, gotovo filmskim zvukom, donijela mu je vojsku sljedbenika mimo filmskog svijeta. Albumi poput "A Beautiful Lie" i "This Is War" definirali su alternativni rock 2000-ih i donijeli hitove koji su se slušali na stadionima, a bend je postao poznat po epskim, vizualno raskošnim spotovima koje je Jared često sam režirao pod pseudonimom Bartholomew Cubbins – više kao kratke filmove nego klasične videospotove. Koncerti su posebna priča – Jared se penje na pozornice, skače među publiku, grli fanove i pretvara svaku izvedbu u iskustvo koje se pamti. Koncerti benda nisu samo glazbeni događaji, oni su ritual. Publika i bend postaju jedno. Dosad su snimili pet studijskih albuma i prodali više od 15 milijuna nosača zvuka, a 2011. uvršteni su u Guinnessovu knjigu rekorda zbog izvanrednog broja koncerata na jednoj turneji: bilo ih je čak 300.

Iste godine nastupili su i u Zagrebu, a osam godina kasnije, u ljeto 2019., drugi put je posjetio Hrvatsku, uz puno medijske prašine. Jared je tada svoj ekskluzivni "Camp Mars Festival" s intimnim svirkama benda i druženje s fanovima, iz Malibua u Kaliforniji preselio na otočić Obonjan pored Šibenika. Informacije koje su u početku počele dolaziti, uglavnom putem njegova Instagrama, bile su uobičajene: Jared je uživao u zalascima sunca, šetnjama uz plažu, druženju s fanovima, a održao je i dva koncerta. A onda su na njegovu Facebooku osvanule biblijske scene. U početku nije bilo sasvim sigurno radi li se o šali, spletu okolnosti, sumnjivom okupljanju, sekti, kultu ili samo skupini ljudi na ljetovanju. Doduše, na Facebook profilu grupe 30 Second to Mars, iznad objave fotografija ljudi u bijelom koji slijede pjevača benda i holivudsku zvijezdu Jareda Leta poput kakvog proroka, jasno stoji: "Da, radi se o kultu". Sarkazam ili ne, ovaj je događaj bio tema žučne rasprave na svjetskim glazbenim portalima.

No, činjenice govore da su 30 Second to Mars na otoku Obonjanu održali dva ekskluzivna koncerta u sklopu Mars Island festivala, koji je trajao tri dana i za koji je ulaznica koštala između 10 i 42 tisuće kuna (za ovu cifru fanovi su imali i uključenu večeru s Jaredom). Također, poznato je da se sljedbenici Jareda Leta i njegovog benda nazivaju The Echelon (vojni termin za borbenu formaciju; ešalon ili postroj), a Jareda nazivaju The Prophet, odnosno Prorok. Pripadnice Jaredove "vojske" uglavnom su mlade djevojke koje su, sudeći po fotografijama, odjevene u bijelo i koje slijede, kako tada pišu američki portali, svoga idola gdje god da najavi svoj dolazak. Što su sve radili na Obonjanu? Koliko je poznato, pogledali su nastupe benda, bavili se jogom, meditirali u sumrak, kupali se i sunčali, a tijekom festivala na Obonjanu nije se prodavao alkohol. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, ljudi koji sebe smatraju pripadnicima The Echelona, govore da je njihov cilj širiti dobru energiju i utjecati na pozitivne promjene u svijetu, što zvuči pomalo sektaški, a možda je sve samo bezazlena zabava i možda se Jared Leto jednostavno voli šepuriti po stijenama Obonjana poput modernog Isusa, osobito u ženskom društvu.

No, i dalje je "najpoželjniji holivudski neženja". Najdužu ljubavnu vezu imao je s holivudskom glumicom Cameron Diaz. Prohodali su 1999., zaručili se godinu poslije, a prekinuli su 2003. godine. Poslije nje bio je godinu dana u vezi s kolegicom Scarlett Johansson, a prekinuli su dvije godine kasnije. Navodno se na snimanju filma "Poglavlje 27" spetljao s Lindsey Lohan, što je ona zanijekala. Uslijedila je veza s manekenkom Kristom Ayne, njemačkom glumicom Katharinom Damm, s kojom je 2012. ljetovao u St. Tropezu, te s bogatom, kasnije sretno udanom nasljednicom Paris Hilton. S glumicom i dizajnericom Ashley Olsen nekoliko je puta prekidao i mirio se. Navodno je imao i gay iskustva. Ovaj nesvakidašnji glumac nakon filmskih snimanja i glazbenih turneja ne voli svjetla reflektora. Povlači se, kako kaže, u svoj mikrosvijet i u njemu provodi najljepše trenutke. Najbolje je čuvani stanovnik prigradskog losangeleškog Laurel Canyona. Njegov dom je bivša vojna baza iz Drugog svjetskog rata, opasana visokim zidom s bodljikavom žicom, a ulaz u kompleks od 50.000 četvornih metara priječe golema vrata s oštrim šiljcima pa njegova poruka upućena nezvanim gostima ne može biti jasnija.

Njegov oprez je razumljiv: jedan mu je obožavatelj prije devet godina poštom poslao vlastito uho pa ne čudi što je svoju tvrđavu opremio i brojnim nadzornim kamerama. Iz "bunkera" koji je 2015. kupio za pet milijuna dolara rijetko izlazi, osim ako sa svojim bendom ne snima novi materijal u studiju u gradu ili mora na glazbeni ili filmski događaj koji ne može izbjeći. "Ne posjećujem poznata okupljališta i mjesta gdje će me fotografirati. Prilično mi je ugodno doma. Nisam osoba koju ćete sresti u trgovačkom centru ili na nekom celebrity golf turniru. Imam svoj mali svijet u kojem imam svojeg brata, nekoliko prijatelja, pse, glazbu i prirodu. Ništa više od toga mi ne treba", zaključuje Leto.