Majka BB Marijane za srpske medije progovorila o njenom nestanku: 'Ne možete ni blizu shvatiti našu bol'

Još uvijek nije pronađena bivša stanarka Big Brother kuće Marijana Seifert, a potraga za njom traje već gotovo pola godine. Marijana je nestala u noći 27. travnja iz doma na Savici, gdje je živjela sa suprugom i djecom.

O nestanku se za srpske medije sada oglasila Marijanina majka Gordana Kovačević. Ona je u razgovoru za Kurir progovorila o tome ima li novih informacija o slučaju.

"E, da bar i mi znamo što se dogodilo s našim djetetom... Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći to smo i rekli" kazala je.

Podsjetimo, početkom mjeseca u koritu rijeke Save pronađeno je tijelo nepoznate osobe. Zagrebačka policija izvijestila je da je tijelo pronađeno kod Otoka Svibovskog kod Rugvice te da je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se utvrditi identitet i okolnosti smrti.

Mnogi su odmah pomislili da je riječ o tijelu bivše pobjednice Big Brothera Marijane Seifert koja je nestala prije gotovo pola godine, a iako su se tome nadali i njezini roditelji na kraju se ispostavilo da ipak nije riječ o Marijani, a to je potvrdio i njezin otac Ivo Kovačević u razgovoru s medijima.

- Kad smo čuli da je u nedjelju u Savi pronađeno tijelo nepoznate osobe, supruga i ja samo smo se blijedo pogledali i protrnuli. Cijela protekla noć za nas je bila neizvjesna, nismo oka sklopili. Spremali smo se ići u Zagreb na identifikaciju tijela, međutim danas su nas nazvali iz policije i kazali da to nije naša Marijana. Riječ je o starijoj ženskoj osobi - kazao je Kovačević za Slobodnu Dalmaciju. Dodao je i da im je žao bilo čije smrti, ali i da im je ova vijest dala kakvu-takvu nadu.

- Ne mogu vam ni opisati kako se osjećamo proteklih šest mjeseci. Svaki nam je dan borba i svoje smo živote posvetili traganju za istinom. Želimo da se dozna što se točno dogodilo našoj kćeri i siguran sam da ćemo to doznati. Puno je raznih teorija i kontradiktornosti od te kobne noći kad je Marijana nestala. Ne želim još s time izlaziti u javnost, ali kad bude trenutak spreman sam iznijeti sve informacije kojima moja obitelj i ja u ovom trenutku raspolažemo. One bi vas mogle šokirati, no još nije vrijeme da o tome govorim, ne mogu dok ne prikupimo sve dokaze - napomenuo je Marijanin otac. Iz očaja je najavio i štrajk pred policijom u Zagrebu.

- Evo, ovim putem najavljujem da ću uskoro doći štrajkati i kampirati dan i noć ispred policijske stanice na zagrebačkim Krugama koja se bavi slučajem Marijane. Ponijet ću sa sobom vreću za spavanje i biti tamo sve dok mi se ne kaže prava istina - zaključio je Ivo Kovačević. Podsjetimo, Marijanin nestanak prijavio je njezin suprug Karlo Seifert, a nestala je tijekom noći 27. travnja te nije ostavila nikakvu poruku niti je dala ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće. U trenutku nestanka na sebi je imala kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

