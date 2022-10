Ivana Paradžiković vikend provodi radno, ali ne na televiziji: 'Svatko zna svoj zadatak, ozbiljno je'

Televizijska voditeljica i novinarka Ivana Paradžiković (41) poprilično je aktivna na društvenim mrežama na kojima dijeli pojedinosti iz privatnog života, a ovaj put je pokazala kako se provela u berbi maslina. Ivana je objavila nekoliko fotografija iz berbe, a pozirala je i sa svojim psićem, engleskim buldogom Titom.

"Svatko zna svoj zadatak. Ozbiljno se radi...ali svi imaju osmijeh na licu" započela je voditeljica objavu.

Kazala je kako smatra da ima nešto terapeutski u radu na zemlji i kontaktu s prirodom.

"Ima nešto terapeutski u radu rukama, pogotovo radu na zemlji, kontaktu s prirodom. U samo sat vremena kraj nas je prošlo tri biciklista, dva jutarnja trkača. Iz maslinika dopiru Urbanovi stihovi "biram ptice, a ne ljude.." I ja pomislim: ljudi, ova Istra je planeta za sebe. Vrijedni,organizirani i blagi. Mjesto gdje je rad cijenjena valuta. Ne ako, nego kada @turinelaolive osvoji zlato na svjetskom natjecanju, pohvalit ću vam se kako sam i ja bila dio te priče... Pjevušila dok sam brala... Shvatiš da satima nikakva briga nije pala na pamet. Ništa. Sunce na licu, smajl na usnama. Sitnice. A sve život" zaključila je.

Podsjetimo, Ivana je nedavno uživala u Švicarskoj gdje je planinarila i obnovila svoje znanje njemačkog jezika. Po povratku u Hrvatsku odmah se upisala u školu stranih jezika i napisala je na Instagramu zašto se odlučila opet učiti njemački jezik.

- Iz Švicarske pravo u školsku klupu. Nakon 30 godina napokon sam se ohrabrila i progovorila njemački! Pobijedila kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva rugajući nam se: scheisse ausländer! Mrzila sam taj osjećaj...i zbog toga prezirala i jezik. Nisam ga pričala sve do sada u Švicarskoj gdje sam se oslobodila i počela. Kako tako. Nevažno. Bez kompleksa, to je ključno. Na valu euforije, odmah sam nazvala prijateljicu @danci0105 koja me godinama nagovarala da dođem u školu...ali ja nisam bila spremna. Do sada. Učite ljudi. Nikad nije kasno. Znanje je najbolji poklon koji si možete priuštiti. I da...znanje je sexy - poručila je Paradžiković na Instagramu.

VIDEO Kralj Charles III. prekida tradiciju dugu 185 godina i želi napraviti nešto potpuno drugačije