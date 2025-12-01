Maja Šuput tulumarila zajedno sa Šimom i objavila fotografije: Tko nas je spojio

Pjevačica Maja Šuput na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s jednog događaja koji je, sudeći po njezinim riječima, završio kao prava spektakularna fešta. Maja Šuput poznata je po tome da gdje god se pojavi, donosi posebnu energiju, a tako je bilo i na partyju na kojem je bila ovaj vikend na kojem je glavna zvijezda bio Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić. Spoj njegove energične glazbe i simfonijskog orkestra privukao je brojna poznata lica, no Maja je svojim dolaskom zasjenila mnoge.

"Tko je nas spojio??? Savršen koncert Baby Lasagne simfonijskog orkestra bio je dobar razlog da se svi okupimo zajedno i provedemo genijalnu večer koja je završila kao mega party." Na fotografijama Maja blista od sreće, a njezin osmijeh govori više od tisuću riječi. Za ovu posebnu prigodu odjenula je besprijekorno bijelo odijelo koje se sastojalo od strukiranog sakoa i hlača ravnog kroja. Kombinaciju je upotpunila luksuznim modnim dodacima – bijelom prošivenom Chanel torbicom sa zlatnim lancem, koja je bezvremenski klasik. Ovim izdanjem Maja je pokazala da i u "poslovnom" looku može izgledati itekako zavodljivo i moderno.

Pažnju je privukao i muškarac u Majinoj pratnji Šime Elez s kojim pjevačica u posljednje vrijeme provodi svaki slobodan trenutak. Šime je izgledao je vrlo markantno u crnom outfitu, čineći savršen kontrast Majinom bijelom izdanju. Nakon razvoda od poduzetnika Nenada Tatarinova, oca njezina sina Blooma, mnogi su se pitali hoće li Maja ponovno pronaći sreću u ljubavi. Sudeći po ovim fotografijama i njezinom blistavom osmijehu, odgovor je jasan – Maja je sretnija nego ikad. Nakon što se ovo ljeto Šime pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari" postali su nerazdvojni, a ovako je nedavno komentirala njihov odnos.

- Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, obzirom da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne - rekla je pjevačica u razgovoru za IN Magazin.