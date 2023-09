Maja Šuput otkrila koji je najveći iznos dobila na svadbi za 'Svatovsku': Čovjeku se svidjela pjesma

Pjevačica Maja Šuput gostovala je na Happy FM radiju gdje je govorila o privatnim i poslovnim izazovima i planovima, a jedno od pitanja postavio joj je i pjevač Ivan Zak koji je nedavno gostovao na istom radiju. Zaka je zanimalo, s obzirom da Maja dosta često nastupa na svadbama, koji je najveći iznos dobila od kuma na svadbi kad je pjevala pjesmu "Svatovska" u kojoj je i dobro poznati stih: Vadi kume keš.

Pjevačica se na kratko zamislila i onda se prisjetila kuma s jedne od nedavnih svadbi i rekla je: Mogu se sjetiti nešto iz recentnije povijesti, pa jednom je kum ostavio 3000 eura. Ne sjećam se od prijašnjih svadbi, ali ovo je od zadnjih par mjeseci da je čovjek ostavio na ‘Svatovskoj‘. Svidjela mu se pjesma. Rekla je ovo Maja u videu koji je objavljen na TikTok profilu ovog radija, a gostujući u emisiji Happy Special Show ispričala je i što joj se nedavno dogodilo tijekom gaže u Dubrovniku.

- Prije dvadesetak dana na nastupu u Dubrovniku slomila je nožni prst, ali to je nije spriječilo da odradi sve dogovorene gaže, nikome nije ni rekla, osim Marku Grubniću koji je za iduće nastupe birao duge haljine i ravne cipele - ispričala je. Okružena je, kaže, pravim ljudima – svatko od njih je najbolji u svome poslu i ona se u njega ne miješa.

- Rijetko se dogodilo u 20 godina da sam rekla Marku Grubniću da mi se nešto ne sviđa. On vrlo rijetko i omane, no obučem ja iako mi se i ne sviđa. Ja bih došla jednobojna ili dvobojna jer sam privatno vrlo klasična i dosadna. Zato na sceni volim šokirati, jer bi mi bila uvreda da prođem nezamijećeno. To ne volim, nego neka bude čudno, izazove reakciju, a ne da moje pojavljivanje prođe nezamijećeno – to je onda gubljenje vremena, a vremena nemam. Ne bih naravno htjela nikoga uvrijediti, ali kada idem do dućana neprepoznatljiva sam i pitaju me je l'’ hoćete i ove boce - našalila se Maja i dodala:

Privatno se ni ne češljam, mislim perem se, moj muž je rekao da doma izgledam kao opanak, častimo se doma i moramo se smijati, ali je zato ponosan kako izgledam navečer - po danu folklor po noći Dior…

