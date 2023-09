Gibonni je iskreno otkrio: Dva puta su me operirali i spajali na infuziju

Glamuroznom proslavom obilježen je 25. rođendan čuvene zagrebačke oftalmološke bolnice Svjetlost sinoć je u Zagrebu. Klinika u kojoj su pomoć potražila i poznata imena Hollywooda, sinoć je na svom rođendanskom partyju okupila poznata imena iz javnog života i svi su se do kasno u noć družili s prof.dr. Nikicom Gabrićem, njegovim sinovima - nasljednicima dr. Krešimirom i dr. Ivanom Gabrićem te ostalim zdravstvenim djelatnicima Svjetlosti.

Velike estradne zvijezde Petra Grašo, Jole, Gibonni, Petar Grašo, Doris Dragović i Tereza Kesovija, pacijenti i prijatelji Svjetlosti priredili su nezaboravan koncert koji je potrajao do dugo u noć na opće oduševljenje čak 600 uzvanika. Gibonni se prisjetio sinoć i svog posjeta ovoj klinici.

- Dva puta su me operirali i spajali na infuziju, dvije boce po 45 minuta. Ja kažem “Kako ću zapaliti cigaretu, kako ću izdržati?”. Ali onda su me doveli lijepo u jednu kancelariju, koju sam ja odmah prozvao “backstage”, i u “backstageu” su mi organizirali kavu, pepeljaru i infuziju. To su idealni uvjeti u svjetskoj medicini za nekoga mog profila. (smijeh) Doktor Gabrić je odličan. Ja sam izuzetno svjestan koliko je teško biti “glava” firme. Meni to nekada toliko živaca oduzima i toga sam jako svjestan, ali to što dr. Gabrić radi - vodi šest klinika s fantastičnim stručnjacima gdje moraš zadržati autoritet - to znači da nikada ne možeš biti u “leru”. To je jedno konstantno učenje i usavršavanje. Svaka im čast - poručio je Zlatan Stipišić Gibonni.

I njegov kolega, poznati splitski glazbenik Petar Grašo podijelio je svoje iskustvo s ovom klinikom.

- Moj otac je prije nekoliko godina imao jedan ozbiljan problem s okom na koje je, praktički, oslijepio preko noći, a drugo mu je već jako oštećeno od dijabetesa. Tako da se preko noći probudio slijep, van sebe, snužden i nije znao što se događa. Zvao sam Nikicu, reagirao je i mome ocu doslovno preko noći spasio oko. Moj otac danas vidi. Što kazati? Kad ti netko spasi vid, dužnik si mu do kraja života - rekao je Petar Grašo.

VIDEO Gibonni, Tereza Kesovija, Stipe Mesić i druge poznate osobe došle su na slavlje Klinike Svjetlost